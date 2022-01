Het aandeel van Just Eat Takeaway is meer dan voldoende afgestraft.

Just Eat Takeaway zag in het vierde kwartaal en in heel 2021 een groeivertraging. Dat hoeft niet te verbazen gezien de twee grote overnames van Just Eat in het Verenigd Koninkrijk en GrubHub in de Verenigde Staten in de laatste twee jaar. Bovendien groeide Just Eat Takeaway in 2020 onverwacht sterk door de lockdowns. Eind 2020 konden mensen in veel landen niet uit eten en bestelden ze aan huis. Dat was eind 2021 anders, waardoor de groei tussen die twee periodes 14 procent was. Voor het hele jaar groeide het aantal bestellingen met 33 procent tegenover 2020 en de transactiewaarde van die bestellingen met 31 procent. Met de overname van GrubHub niet meegerekend had Just Eat Takeaway verwacht zijn bestellingen met 45 procent te doen groeien, maar dat is uiteindelijk 40 procent geworden. Het Verenigd Koninkrijk blijft de sterkst groeiende regio, wat aantoont dat de investeringen na de overname van Just Eat vruchten afwerpen. Buiten Londen is Just Eat Takeaway de marktleider. In de hoofdstad heeft het een derde van de markt en blijft het investeren om meer klanten en restaurants te werven en de efficiëntie van zijn logistiek netwerk te verbeteren. Door die investeringen zal het VK dit jaar nog niet winstgevend zijn, stelde het management. Noord-Europa blijft het meest winstgevende segment. Ook daar tekende Just Eat Takeaway een groei op van meer dan 30 procent. Goed nieuws was ook dat concurrenten Delivery Hero en Deliveroo wegtrekken uit Duitsland. Afgelopen jaar begon Just Eat Takeaway met boodschappenleveringen. In Canada worden die over het hele netwerk uitgerold. In het Verenigd Koninkrijk is het partnerschappen aangegaan met enkele grootwarenhuisketens, net als in de Verenigde Staten met 7-Eleven. De bedrijfskasstroommarge (ebitda) bedraagt -1,25 procent voor 2021. Vanaf dit jaar moet de winstgevendheid verbeteren richting -0,8 tot -0,6 procent voor de groep. De ordergroei zal in 2022 afzwakken naar 10 tot 20 procent.De overname van GrubHub blijft op de resultaten en de koers wegen. De investeringen om in de Verenigde Staten marktaandeel te winnen zijn zo groot, dat de markt de overname eerder als een vloek dan een zegen ziet. Verschillende beleggers en analisten sturen aan op een verkoop of een afsplitsing van GrubHub. Het management zoekt naar strategische partnerschappen om marktaandeel te winnen. De Verenigde Staten zullen op de groei blijven wegen, maar het aandeel is daar meer dan voldoende voor afgestraft. Dat leidt tot een aantrekkelijke waardering met een koers-omzetverhouding van 1,8 tegenover meer dan 7 voor zijn concurrenten. Just Eat Takeaway zit ook al veel verder richting operationele winstgevendheid. De situatie in de VS blijft onzeker, maar de kans op meerwaarde is groot. We behouden het koopadvies(rating 1C).Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 46,63 euroTicker: TKWY NAISIN-code: NL0012015705Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 9,9 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -47%Koersverschil dit jaar: -6%Dividendrendement: -