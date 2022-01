Oracle kreeg de kritiek dat zijn riante inkoopprogramma het gebrek aan investeringsmogelijkheden moest maskeren. Het weerlegt dat door Cerner over te nemen.

Het aandeel van Oracle is de voorbije twaalf maanden met bijna 40 procent gestegen - een sterke prestatie, aangezien de omzet de voorbije jaren nauwelijks is gegroeid. Voor het lopende boekjaar, dat eindigt in mei, wordt op een omzetgroei met 4 à 5 procent gerekend. Oracle keert wel lucratieve aandeelhoudersvergoedingen uit. Het softwarebedrijf kocht het voorbije kwartaal voor 7 miljard dollar eigen aandelen in, ongeveer evenveel als in de voorgaande kwartalen. Bovendien werd het lopende programma met 10 miljard dollar uitgebreid. De kasstromen zijn lang niet hoog genoeg om dat te compenseren, wat betekent dat Oracle steeds meer schulden maakt. Tot 2015 beschikte het over een comfortabele nettocashpositie, maar intussen is de nettoschuld opgelopen tot meer dan 55 miljard dollar. Die praktijk ligt onder vuur, omdat het geen duurzame vorm van winstgroei is. In absolute cijfers is de schuld hoog, maar wel beheersbaar tegen 3 keer de aangepaste bedrijfswinst (ebitda).Een van de punten van kritiek was dat het riante inkoopprogramma een gebrek aan investeringsmogelijkheden moest maskeren. Oracle weerlegde dat door vorige maand Cerner over te nemen, de grootste overname in zijn geschiedenis. Het Amerikaanse Cerner bouwt software om medische dossiers op te slaan en te analyseren en is het nummer twee op die markt, na het niet-beursgenoteerde Epic Systems. Ongeveer één op de drie Amerikaanse ziekenhuizen is klant. Voor de overname had Cerner een beurswaarde van 23 miljard dollar. Het bedrijf zou in het boekjaar 2021 een omzet van 5,8 miljard dollar hebben gedraaid, of 5 procent meer dan in 2020. Oracle beschikt over een aantal applicaties voor de gezondheidszorg en wil de klanten van Cerner naar het eigen cloudmodel overzetten. Oracle legt 95 dollar per aandeel op tafel, goed voor bijna 28,4 miljard dollar of ongeveer 5 keer de verwachte omzet. Beide bedrijven willen de transactie voor eind 2022 afronden.Eind november beschikte Oracle over 22,8 miljard dollar cash en had het 78,4 miljard dollar schulden. Een groot deel van de overname van Cerner zal met nieuwe schulden worden gefinancierd. Dat blijft niet zonder gevolgen voor het inkoopprogramma en de kredietrating van Oracle wordt wellicht verlaagd. Op nieuwe schulden moet dus wellicht meer rente worden betaald. Oracle mikt vooral op de verdere uitbreiding van de cloud, waar het nog altijd een achterstand heeft op bedrijven als Microsoft (Azure), Amazon (AWS) en Alphabet (Google Cloud). In het tweede kwartaal van het lopende boekjaar, van augustus tot november, moest Oracle een nettoverlies van 1,25 miljard dollar opbiechten - te wijten aan eenmalige juridische kosten. De aangepaste winst per aandeel lag met 1,21 dollar wel boven de verwachte 1,11 dollar. Ook de omzet van 10,36 miljard dollar (+6%) lag boven de consensusprognose van 10,21 miljard dollar. De ERP-pakketten (bedrijfssoftware) deden het goed, met sterke groeicijfers voor onder meer Fusion (financiële software) en NetSuite (beheersoftware voor kmo's). Oracle hield zijn kwartaaldividend ongewijzigd op 32 dollarcent per aandeel.Operationeel houdt de overname van Cerner steek, want softwarebedrijven kijken steeds vaker naar de groeiende gezondheidssector om hun activiteiten uit te breiden. Toch zal de bijdrage aan de groei zeker op korte termijn beperkt blijven. Financieel zal de schuldpositie toenemen, wat een impact heeft op het inkoopprogramma dat het aandeel tot nu ondersteunde. Oracle is goedkoper dan andere softwarecloudbedrijven Microsoft, Amazon en Alphabet die wel veel sneller groeien. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 88,78 dollarTicker: ORCL USISIN-code: US68389X1054Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 281 miljard dollarK/w 2021: 19Verwachte k/w 2022: 18Koersverschil 12 maanden: +37%Dividendrendement: 1,4%