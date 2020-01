Oracle kon niet overtuigen in de eerste helft van het fiscaal boekjaar 2020. Het bleef ver achter op zijn grote sectorgenoten.

Het overlijden van CEO Mark Hurd was een harde klap voor het managementteam van Oracle. Hurd zag net op tijd het belang van cloudcomputing in voor het softwarebedrijf. Als CEO was hij de schakel tussen de 'techneuten' bij Oracle en de verkoopafdeling, die hij leidde. De voormalige financieel directeur Safra Catz, die al co-CEO was, blijft die functie bekleden in afwachting van een opvolger. Operationeel blijft de impact beperkt en we verwachten ook geen wijzigingen aan de ingeslagen weg naar cloudcomputing. Oracle heeft de eerste helft van het fiscaal boekjaar 2020, dat in juni begon, al achter de rug. De cijfers van het eerste kwartaal (september) vielen tegen en ook de periode tot eind november bracht weinig beterschap. De groepsomzet kwam uit op 9,61 miljard dollar, een half procent meer dan een jaar eerder, maar een fractie onder de consensusverwachting van 9,65 miljard. Drie van de vier afdelingen lieten een achteruitgang optekenen. Bij de grootste divisie, Cloud Services and License Support, dikte de omzet wel met 3 procent aan, naar 6,81 miljard dollar of 71 procent van de groepsomzet. Ze omvat, naast de eigen cloudactiviteiten, ook alle updates van licenties en de bijbehorende ondersteuning. Het grootste deel van de omzet heeft een recurrent karakter. Cloud and On-Premise Software, of de verkoop van klassieke softwarelicenties, daalde met 7 procent naar 1,13 miljard dollar. Die trend houdt al enkele kwartalen aan, omdat steeds meer klanten overschakelen naar de cloud. De omzet uit hardware (871 miljoen dollar) en diensten (806 miljoen) daalde met respectievelijk 2 en 1 procent. Oracle ziet de omzet in het lopende derde kwartaal met 1 tot 3 procent groeien. Voor het volledige fiscaal boekjaar 2020 zal de omzetgroei rond 1 procent schommelen. Dit cijfer verbleekt tegenover de groei van bijvoorbeeld Microsoft en Amazon. De aangepaste nettowinst daalde met 1 procent naar 2,31 miljard dollar, maar door het effect van de aandeleninkoop steeg de winst per aandeel met 12 procent naar 0,9 dollar per aandeel, 1 dollarcent boven de consensusprognose. Het management verwacht voor het lopende boekjaar een dubbelcijferige groei van de winst per aandeel. Oracle kocht in het tweede kwartaal 91 miljoen eigen aandelen in voor ongeveer 5 miljard dollar, evenveel als in het eerste kwartaal. In het boekjaar 2019 ging 36,3 miljard dollar naar aandeleninkopen. De voorbije vijf jaar is het aantal uitstaande aandelen met een kwart gedaald, wat een gunstige impact heeft op de winst per aandeel. De keerzijde van de medaille is dat veel meer is uitgekeerd dan de groep aan vrije kasstromen genereerde. Zo bedroeg de vrije kasstroom over de recentste vier kwartalen 12,2 miljard dollar, terwijl in dezelfde periode voor 26 miljard dollar aandelen zijn aangekocht. Daardoor was er vorig boekjaar voor het eerst sinds 2008 een nettoschuld. Toch verhoogde Oracle het budget voor aandeleninkoop vorig jaar nog met 15 miljard dollar. Het bedrijf had na het tweede kwartaal nog 27,4 miljard dollar in kas, tegenover 35,7 miljard drie maanden eerder. De schuldpositie daalde licht naar 53,9 miljard dollar. Oracle hield het kwartaaldividend ongewijzigd op 24 dollarcent, goed voor een rendement van 1,8 procent (bruto).ConclusieOndanks de tegenvallende omzetgroei presteerde het aandeel vorig jaar goed, al bleef Oracle wel ver achter op de meeste sectorgenoten en de brede Nasdaq-index. De omzetgroei moet naar omhoog, maar dat zit er de komende kwartalen niet in. De massale aandeleninkopen krikken de winst per aandeel op, maar dat is, gezien de slinkende cashpositie, op langere termijn geen duurzame bedrijfsstrategie. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 53,76 dollarTicker: ORCL USISIN-code: US68389X1054Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 172,4 miljard dollarK/w 2019: 17Verwachte k/w 2020: 13,5Koersverschil 12 maanden: +15%Dividendrendement: 1,8%