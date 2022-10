Oracle is niet duur in vergelijking met andere cloudspelers, maar het draait wel veel lagere marges. Door de hoge schuldpositie is de tijd van de extreem hoge aandeleninkopen voorbij.

In het segment van de cloudcomputing staat Oracle in de schaduw van veel grotere spelers als Microsoft (Azure), Amazon (AWS) en Alphabet (Google Cloud). Vergeleken met die concurrenten is Oracle veel meer een pure cloudspeler: die activiteiten (inclusief software) leveren meer dan 80 procent van de groepsomzet. Oracle staat traditioneel sterk in beheersoftware (accounting, logistiek, personeelsbeheer) en databases. Het heeft die producten geïntegreerd in zijn Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en biedt die in een pakket aan aan zijn klanten. Oracle heeft daarmee een kostenvoordeel op de concurrentie. OCI groeide in de drie maanden tot 30 augustus, het eerste kwartaal van het boekjaar 2023, met 58 procent, exclusief valutaverschillen. De omzet uit Cloud Applications dikte met 48 procent aan, tegenover een gemiddelde marktgroei van 33 procent. Oracle verwacht dat de omzet uit clouddiensten dit boekjaar met 30 procent zal groeien, tegenover 22 procent in het vorige boekjaar. De eerstekwartaalcijfers geven een wat vertekend beeld door de overname van Cerner, een leverancier van software voor het beheer van medische data. Cerner droeg 1,8 miljard dollar bij aan de omzet, waardoor de groepsomzet uitkwam op 11,45 miljard dollar, of 18 procent meer dan een jaar eerder. Oracle had wel tegenwind van de duurdere dollar, want exclusief valutaverschillen bedroeg de groei 23 procent. De organische groei, exclusief de bijdrage van Cerner, bedroeg 8 procent bij constante wisselkoersen. De omzet lag in lijn met de verwachtingen, maar de winst en de prognoses doken onder de lat. Door een toename van de herstructureringskosten en hogere afschrijvingen stegen de operationele kosten met 40 procent. Daardoor daalde de operationele winst met 23 procent naar 2,62 miljard dollar. De operationele winstmarge kelderde van 35 procent naar 23 procent. Netto bleef er 1,55 miljard dollar over, of 37 procent minder dan een jaar eerder. De aangepaste nettowinst bleef op jaarbasis ongewijzigd op 1,03 dollar. Oracle mikt voor het lopende kwartaal op een winst tussen 1,16 en 1,2 dollar per aandeel, tegenover een consensusverwachting van 1,27 dollar. De verwachte omzetgroei van 15 tot 17 procent ligt een fractie onder de consensus van 18 procent. Om de 27,8 miljard dollar voor de overname van Cerner te betalen moest Oracle 20,05 miljard dollar bijlenen. Daardoor is de schuldpositie opgelopen tot 91,6 miljard dollar. De totale nettoschuld bedraagt nog altijd meer dan 80 miljard dollar. In combinatie met de oplopende rente zal dat onvermijdelijk tot hogere intresten leiden. Het eigen vermogen van Oracle is nog altijd 5,45 miljard dollar negatief. De groep kocht de voorbije tien jaar 45 procent van haar eigen aandelen in. Daarbovenop keerde ze nog een dividend uit. De balans is niet zorgwekkend, want de vrije kasstromen zijn nog altijd ruim positief (5,37 miljard dollar in het eerste kwartaal), maar dat neemt niet weg dat Oracle wat op de centen moet letten. In het eerste kwartaal heeft het voor 552 miljoen dollar eigen aandelen ingekocht en voor 860 miljoen dollar dividenden uitgekeerd.Oracle is tegen 13 keer de verwachte winst niet duur in vergelijking met andere cloudspelers, maar het draait wel veel lagere marges en heeft een hoge schuldpositie en een negatief eigen vermogen. De tijd van extreem hoge aandeleninkopen, die bijna een decennium de grootste winstmotor waren, ligt daardoor achter ons. Oracle is iets goedkoper dan het historische gemiddelde, maar voorlopig handhaven we het advies 'houden'. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 62,57 dollarTicker: ORCL USISIN-code: US68389X1054Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 168,7 miljard dollarK/w 2022: 13,5Verwachte k/w 2023: 13Koersverschil 12 maanden: -33%Koersverschil sinds jaarbegin: -28%Dividendrendement: 2,0%