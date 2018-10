Oracle zoekt winstgroei in financiële engineering

In de drie maanden tot eind augustus kwam de omzet uit op 9,2 miljard dollar. Dat was 1 procent hoger dan een jaar eerder, maar onder de consensusverwachting van 9,26 miljard. Dat is ontgoochelend, omdat de globale IT-bestedingen volgens de marktonderzoeker Gartner dit jaar met 6 procent zullen toenemen en de software-uitgaven zelfs met 11 procent.

