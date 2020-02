Orange Belgium blijft met zijn kabelaanbod klanten afsnoepen van de concurrentie en zal daar vanaf de tweede jaarhelft ook nog eens meer aan verdienen.

Orange Belgium trok in het vierde kwartaal van 2019 de positieve lijn van de drie voorgaande kwartalen door met beter dan verwachte omzet- en winstcijfers. De Belgische dochter van de gelijknamige Franse telecomgroep blijft met haar kabelaanbod klanten afsnoepen van de concurrentie en zal daar vanaf de tweede jaarhelft ook nog eens meer aan verdienen. De groepsomzet klom in het vierde kwartaal met net geen 5 procent naar 369,5 miljoen euro, flink boven de consensusverwachting van 352,6 miljoen. De omzet uit telecomdiensten (exclusief de verkoop van hardware zoals smartphones) steeg met 6,5 procent. De inkomsten uit mobiele diensten daalden wel met 2,5 procent door het grote klantenverloop bij prepaid (betaalkaarten) en de lagere gemiddelde omzet per gebruiker. Dat werd ruimschoots gecompenseerd door het succes van de Love-bundel. Die trok tussen oktober en december 25.000 nieuwe klanten aan, een nieuw record op kwartaalbasis. Dat brengt het totaal op 258.000, of een stijging met 43 procent op kwartaalbasis. Na een verlieslatende start was het kabelaanbod voor het derde kwartaal op rij operationeel winstgevend (3,3 miljoen euro). De winstgevendheid zal verder toenemen, want het huurtarief dat Orange Belgium voor het gebruik van het kabelnetwerk aan Telenet moet betalen, zal vanaf de tweede jaarhelft verder dalen. Dat heeft de marktregulator BIPT beslist. Orange is niet van plan die lagere huurtarieven door te rekenen aan te klanten. Dat hoeft ook niet, want Orange is voor de meeste diensten nu al het goedkoopst. De brutobedrijfswinst na de leasingverplichtingen (ebitda) klom in het vierde kwartaal met 5,5 procent nar 79,6 miljoen euro. De consensusverwachting bedroeg 78,4 miljoen euro. Over het volledige boekjaar 2019 klom de omzet met 3,3 procent op jaarbasis naar 1,34 miljard euro. De ebitda lag met 300,1 miljoen euro (+5,1%) aan de bovenkant van de vooropgestelde vork van 285 tot 305 miljoen euro. De telecomgroep verdiende vorig jaar netto 34 miljoen euro, of 0,57 cent per aandeel, tegenover 32,4 miljoen euro een jaar eerder. Orange verwacht voor 2020 uit een omzetgroei in de buurt van 5 procent en een ebitda tussen 310 en 330 miljoen euro. Het middelpunt van die vork impliceert een groei met 7 procent op jaarbasis. In 2019 bleven de kapitaaluitgaven nagenoeg ongewijzigd op 180,2 miljoen euro. Dat zal ook dit jaar het geval zijn. Het gemeenschappelijke beheer van antennes met Proximus moet over tien jaar een besparing van 300 miljoen euro opleveren. Er is nog geen duidelijkheid over de nieuwe veilingen voor 5G. De kans is klein dat die er nog dit jaar komen. De geldigheid van de bestaande licenties is verlengd. Dat betekent ook dat de uitgaven voor 5G-licenties en infrastructuur voorlopig worden uitgesteld. Door de hogere kasstromen en de beperkte groei van de investeringen kon Orange de nettoschuld vorig jaar met 36,4 miljoen euro afbouwen. Die bedraagt nog 234,3 miljoen euro, of iets meer dan 0,7 keer de gemiddelde verwachte ebitda voor het lopende boekjaar. Orange trekt het dividend op van 0,5 naar 0,6 euro per aandeel, waarmee het rendement toeneemt naar 3 procent. Orange keert dus iets meer uit dan de nettowinst van vorig jaar.Orange Belgium is de aantrekkelijkste Belgische telecomoperator. De lagere huurtarieven voor het kabelnetwerk zullen een gunstige impact hebben op de kasstromen. Het hogere dividend is een meevaller voor de aandeelhouders. Er zitten hoge investeringen aan te komen voor 5G, maar door politiek getreuzel is de timing onzeker. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 20,1 euroTicker: OBEL BBISIN-code: BE0003735496Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,2 miljard euroK/w 2019: 35Verwachte k/w 2020: 24Koersverschil 12 maanden: +14,5%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: 3%