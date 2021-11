Orange Belgium is in Europa een van de goedkoopste telecomspelers.

Orange Belgium scoort bij de kabelknippers en is een zeldzame oase van groei in een dor telecomlandschap. Klanten die geen bundels van vaste en mobiele telefonie en breedbandinternet meer lusten, vinden hun weg naar het Orange Belgium. Het aantal mobiele abonnees steeg in het derde kwartaal met 37.000, ver boven de consensusverwachting van 18.000. Orange Belgium telt nu 2,7 miljoen mobiele klanten of 3,9 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal kabelabonnees steeg met ruim een kwart naar 382.000. Tussen juli en september kwamen er 17.000 nieuwe klanten bij. De groep heeft een marktaandeel van 8 procent in kabel.

...

Orange Belgium scoort bij de kabelknippers en is een zeldzame oase van groei in een dor telecomlandschap. Klanten die geen bundels van vaste en mobiele telefonie en breedbandinternet meer lusten, vinden hun weg naar het Orange Belgium. Het aantal mobiele abonnees steeg in het derde kwartaal met 37.000, ver boven de consensusverwachting van 18.000. Orange Belgium telt nu 2,7 miljoen mobiele klanten of 3,9 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal kabelabonnees steeg met ruim een kwart naar 382.000. Tussen juli en september kwamen er 17.000 nieuwe klanten bij. De groep heeft een marktaandeel van 8 procent in kabel. Op groepsniveau steeg de omzet met 3,3 procent op jaarbasis naar 346,3 miljoen euro. De jaarprognose gaat uit van een lage enkelcijferige omzetgroei, met een consensus van 1,36 miljard euro (+3,1%). Het kostenbesparingsplan Bold Inside had een gunstige impact op de winstgevendheid. De brutobedrijfskasstroom na lease-uitgaven of ebitda steeg met 8,1 procent naar 96,7 miljoen euro en klopte ruim de consensusverwachting van 92 miljoen. De ebitda-marge bleef op kwartaalbasis nagenoeg ongewijzigd op 27,9 procent. Na drie kwartalen bedraagt de ebitda 257,9 miljoen euro. Orange Belgium verwacht dat de jaarprognose van 320 tot 340 miljoen euro licht zal worden overschreden. Als gevolg van hogere afschrijvingen lag de nettowinst met 18 miljoen euro 16 procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er liggen in de Belgische telecomsector enkele belangrijke dossiers op tafel. Een eerste is het overnamedossier rond het Waalse kabelbedrijf Voo. De Waalse intercommunale Nethys verkoopt 50 tot 75 procent van de aandelen. Voo wordt tegen ongeveer 1,4 miljard euro of 7 keer de ebitda gewaardeerd. De overnemer zal 700 miljoen tot 1 miljard euro moeten ophoesten. Er zijn kapers op de kust die over diepere zakken beschikken dan Orange Belgium. Naast Telenet staan ook verschillende investeringsfondsen op de shortlist. De afgelopen tijd trekken die private-equityspelers steeds vaker aan het langste eind. Een combinatie van Orange Belgium en Voo kan in het Franstalig landsgedeelte Proximus het vuur aan de schenen leggen en leiden tot een nieuwe groei-impuls. Een ander dossier is dat van de 5G-licenties met daaraan gekoppeld de mogelijke komst van een vierde mobiele speler in België. De 5G-veiling staat voorlopig gepland in het tweede kwartaal van volgend jaar, maar een bijkomende mobiele concurrent zou een streep door de rekening zijn van de drie bestaande operatoren. Een laatste dossier gaat over de mogelijke verkoop van het zendmastenpark. In het buitenland brachten verschillende operatoren hun zendmasten onder in een apart bedrijf dat in sommige gevallen ook een eigen beursnotering kreeg. De verborgen waarde van die zendmasten was begin dit jaar een van de voornaamste argumenten van de minderheidsaandeelhouders van Orange Belgium om niet akkoord te gaan met het bod van de Franse moederholding. Orange Belgium sloot het derde kwartaal af met een netto schuld van 63,3 miljoen euro tegenover nog 124,4 miljoen een kwartaal eerder. De consensusverwachting lag op 88,5 miljoen euro. Daardoor is de nettoschuld gedaald tot amper 0,2 keer de verwachte ebitda.ConclusieOrange Belgium bevestigde de goede operationele gang van zaken. Er zijn onzekerheden in het Belgische telecomlandschap, maar tegen 0,9 keer de omzet en 3,4 keer de verwachte ebitda is Orange Belgium in Europa een van de goedkoopste telecomspelers. Bovendien is de combinatie van een stijgende groei en een toenemende winstgevendheid zeldzaam.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 19,42 euroTicker: OBEL BBISIN-code: BE0003735496Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,2 miljard euroK/w 2020: 22Verwachte k/w 2021: 18Koersverschil 12 maanden: +36%Koersverschil sinds jaarbegin: -11%Dividendrendement: 2,6%