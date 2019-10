Orange Belgium is de kleinste speler op de Belgische telecommarkt, maar ook de meest aantrekkelijke voor investeerders.

Het aandeel Orange Belgium kende in aanloop naar de kwartaalresultaten een appelflauwte, maar de vrees voor tegenvallende cijfers bleek onterecht. De Belgische dochter van de gelijknamige Franse telecomgroep presteerde zowel in omzet als in winstgevendheid boven de verwachtingen. Tussen juli en september klom de omzet met 2,5 procent op jaarbasis naar 334,3 miljoen euro. Dat was bijna 2 procent meer dan de consensusprognose. Na drie kwartalen in 2019 bedraagt de groepsomzet 971,4 miljoen euro of 2,7 procent meer dan een jaar eerder.

