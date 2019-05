Orange Belgium kan terugblikken op een uitstekend 2018, zowel operationeel als wat de prestatie van het aandeel betreft. Operationeel moet 2019 ook een goed jaar worden, maar de algemene marktomstandigheden zullen bepalen of beleggers het aandeel in de armen sluiten.

De vrijmaking van de kabel bleek een zegen voor Orange, dat daardoor ook breedbanddiensten (televisie en internet) aan zijn klanten kon aanbieden. De telecomgroep doet dat via de LOVE-bundel die breedband en mobiele telefonie combineert. LOVE zag het klantenbestand vorig jaar met 77.000 toenemen naar 180.000. In het eerste kwartaal steeg dat cijfer verder naar 200.000. Groeipotentieel is er genoeg, want zowel Proximus en Telenet telt ruim acht keer zoveel televisieklanten.

...