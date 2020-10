Orange Belgium blijft zijn klantenbestand uitbreiden, waardoor de impact van de coronacrisis beperkt blijft. De winkels gingen in het derde kwartaal weer open, maar toch ondervinden verschillende segmenten nog altijd hinder. Onder meer de IT-gerelateerde omzet daalde. Dat werd gecompenseerd door het groeiende kabelsegment terwijl er ook meer mobiele klanten bijkwamen.

De groepsomzet daalde op jaarbasis met 0,6 procent naar 335,3 miljoen euro, maar dat was wel 10 miljoen euro boven de consensusverwachting. De retailinkomsten (230,6 miljoen) groeiden met 2,6 procent, maar de groothandel liet het afweten met een daling van 12,7 procent naar 63,9 miljoen euro. Voor groei wordt in de eerste plaats naar de 'convergente diensten' gekeken die worden verkocht onder de Love-merknaam. Love Duo combineert mobiele telefonie met internet, bij Love Trio komt daar nog digitale televisie bij. Het aantal nieuwe Love-klanten groeide in het derde kwartaal met 17.000 tegenover 8000 in het tweede kwartaal en een consensusverwachting van 18.000. Er zijn nu 305.000 Love-klanten, 30,8 proce...

De groepsomzet daalde op jaarbasis met 0,6 procent naar 335,3 miljoen euro, maar dat was wel 10 miljoen euro boven de consensusverwachting. De retailinkomsten (230,6 miljoen) groeiden met 2,6 procent, maar de groothandel liet het afweten met een daling van 12,7 procent naar 63,9 miljoen euro. Voor groei wordt in de eerste plaats naar de 'convergente diensten' gekeken die worden verkocht onder de Love-merknaam. Love Duo combineert mobiele telefonie met internet, bij Love Trio komt daar nog digitale televisie bij. Het aantal nieuwe Love-klanten groeide in het derde kwartaal met 17.000 tegenover 8000 in het tweede kwartaal en een consensusverwachting van 18.000. Er zijn nu 305.000 Love-klanten, 30,8 procent meer dan een jaar eerder. Orange had plannen om ook een stand-alone-internetaanbod te lanceren, maar die belandden in de koelkast toen de groothandelstarieven voor de zomer werden opgetrokken. Dat zette de verwachte winstgevendheid van de kabelactiviteiten onder druk. Het aanbod komt er nu toch, maar Orange ontketent geen prijzenoorlog. De formule, die Home zal heten, duikt weliswaar onder de prijzen van Proximus en Telenet, maar is duurder dan de prijsbrekers Scarlet en EDPnet. Het aantal mobiele klanten steeg met 13.000 (+9000 verwacht) tegenover nog een daling met 21.000 in het tweede kwartaal. Bij de abonnementen daalde de gemiddelde omzet per gebruiker van 21,2 euro naar 20,5 euro (consensus: 20,4).Het beste nieuws is de winstgevendheid. De aangepaste winst na leasingverplichtingen (ebitda) klom met ruim 7 procent naar 89,4 miljoen euro tegenover een verwachte 87,2 miljoen. De omzet daalde weliswaar licht, maar de kosten daalden harder (-3,1%). Daardoor steeg de ebitda-marge met 2 procent tegenover vorig jaar, naar 26,7 procent. De kabelactiviteiten realiseerden een ebitda van 5,3 miljoen tegenover 2,2 miljoen vorig jaar. Orange wil de komende tien jaar 300 miljoen euro besparen door bepaalde infrastructuur (o.a. masten, antennes en onderhoud) te delen met Proximus. Daarvoor werd een nieuwe joint venture opgericht. Voorlopig werken de operatoren met tijdelijke licenties, want de veilingen voor het 5G-spectrum komen er wellicht pas in 2021. Het management hield de prognose voor de aangepaste ebitda in 2020 stabiel op 310 tot 330 miljoen euro tegenover 299 miljoen vorig boekjaar. Na drie kwartalen bedraagt de gecumuleerde ebitda 237,6 miljoen euro, waardoor de kans groot is dat het jaarcijfer aan de bovenkant van de vork uitkomt. De consensusverwachting bedraagt 316,7 miljoen euro. Aan het einde van het derde kwartaal was de nettoschuld afgenomen naar 135,3 miljoen euro (-45% op jaarbasis) of nog maar 0,4 keer de verwachte ebitda tegenover 181.3 miljoen euro of 0,6 keer de ebitda 3 maanden eerder.ConclusieDe lichte omzetkrimp werd ruim gecompenseerd door een daling van de kosten, waardoor de winstgevendheid toenam. In de retailmarkt is er groei door een uitbreiding van het aantal diensten. Nieuwe groei moet komen van een hoger marktaandeel in het kabelsegment. Het rendement van het aandeel is tegen de huidige koers aantrekkelijk en ook de waardering blijft beduidend onder het sectorgemiddelde liggen. Orange moet op termijn kunnen profiteren van een herwaardering van defensieve sectoren met stabiele kasstromen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 14,86 euroTicker: OBEL BBISIN-code: BE0003735496Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 900 miljoen euroK/w 2019: 26Verwachte k/w 2020: 20Koersverschil 12 maanden: -21%Koersverschil sinds jaarbegin: -23%Dividendrendement: 3,4%