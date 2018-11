Orange Belgium ziet geduld beloond

De beurskoers van Orange Belgium (het vroegere Mobistar) was deze zomer teruggevallen naar het laagste peil in meer dan vier jaar. In de veelgeplaagde Belgische telecomsector was Orange het lelijke eendje, omdat de markt oordeelde dat de kleinste operator het meest te verliezen had bij de komst van een vierde mobiele speler. Maar het is lang niet zeker dat die nieuwe concurrent er ook echt komt.

...