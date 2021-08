De toegenomen interesse van investeerders in de sector is belangrijk.

De omzet van Cameco is in het tweede kwartaal met bijna een derde op jaarbasis gedaald, naar 359 miljoen Canadese dollar, door een fors lagere omzet uit uranium (-41%). Cigar Lake, waarvan Cameco de helft in handen heeft, is momenteel de enige operationele mijn van de groep. Tussen december en april lag ze grotendeels stil door de coronamaatregelen. In het tweede kwartaal, en dus ook de eerste jaarhelft, was er een output van 1,3 miljoen pond, tegenover 2,1 miljoen pond in de eerste helft van 2020. Cameco verkocht in het tweede kwartaal wel 6 miljoen pond uranium (-35% op jaarbasis): voor een deel uit zijn voorraden, een ander deel werd aangekocht. In de eerste jaarhelft verkocht Cameco voor 11 miljoen pond, 28 procent minder dan een jaar eerder. De uraniumdivisie leed in het tweede kwartaal 28 miljoen Canadese dollar verlies. Naast de lagere verkoop was er ook een ongunstige wisselkoersevolutie. Terwijl de uraniumprijs in Amerikaanse dollar met 2 procent klom, daalde hij met 10 procent in Canadese dollar. Over de eerste jaarhelft liep het verlies op naar 91 miljoen. Cigar Lake lag begin juli enkele dagen stil door bosbranden, maar de sluiting had geen impact op de jaarprognose van 12 miljoen pond, waarvan de helft naar Cameco gaat. Dat is een vijfde meer dan vorig jaar (5 miljoen pond). De output van de joint venture Inkaï met KazAtomProm is niet in de productiecijfers zichtbaar, omdat het deel dat aan Cameco toekomt, wordt verrekend als korting op de aankoopprijs. Cameco kocht in het tweede kwartaal 2,4 miljoen pond uranium, waarvan 1,4 miljoen bij Inkaï en de rest op de spotmarkt. De spotprijs bedroeg in het tweede kwartaal gemiddeld 32,25 dollar per pond, iets meer dan in het eerste kwartaal (30,95 dollar). De volumes op de spotmarkt namen in het tweede kwartaal verder af, en werden gecompenseerd op de contractmarkt. Cameco zal dit jaar tussen 11 en 13 miljoen pond aankopen om aan zijn leveringsverplichtingen (23 tot 25 miljoen pond) te voldoen. De uraniumproducent had eind juni ongeveer 10 miljoen pond in voorraad.Zo'n 40 procent van de verkoopovereenkomsten heeft een vaste prijs. Cameco sloot in het tweede kwartaal voor 7 miljoen pond langetermijncontracten voor uranium af, boven op de 9 miljoen pond van het eerste kwartaal. Dat brengt het totaal op 65 miljoen pond. De afdeling Fuel Services (verwerking en raffinage) deed het erg goed met een hogere output (+33%) en een hogere gerealiseerde verkoopprijs (+13%). Daardoor steeg de brutowinst van de afdeling met de helft, naar 36 miljoen Canadese dollar. Financieel kent Cameco geen zorgen: de groep sloot de eerste jaarhelft af met 1,176 miljard aan liquiditeiten, een kwart meer dan eind december, door de verkoop van voorraden. De waarde van de voorraden daalde daardoor van 680 miljoen naar 507 miljoen Canadese dollar. De langetermijnschuld blijft 996 miljoen, wat een netto liquiditeitspositie van 180 miljoen Canadese dollar oplevert. Cameco beschikt over een ongebruikte kredietlijn van 1 miljard dollar en heeft verder nog 785 miljoen dollar tegoed van de Canadese fiscus. ConclusieDe koers van Cameco was in de eerste maanden van 2021 flink opgelopen, maar nu noteert het aandeel weer 20 procent onder de top van juni. Door de vrijwillige productiebeperking zijn de omzet- en winstcijfers weinig relevant. Het stijgende aantal langetermijncontracten en de toegenomen interesse van investeerders in de sector zijn belangrijker. Samen met het aandeel viel ook de waardering terug naar 1,3 keer de boekwaarde. Cameco blijft koopwaardig met het oog op een verder herstel van de uraniumprijs.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 16,87 dollarTicker: CCJ USISIN-code: CA13321L1085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 6.8 miljardK/w 2020: /Verwachte k/w 2021: 37.9Koersverschil 12 maanden: +63.9%Koersverschil sinds jaarbegin: +25.9%Dividendrendement: 0,4%