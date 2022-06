Gezien de toptechnologie die EVS in huis heeft en de erg solide financiële positie, is het aandeel ondergewaardeerd. Het is afwachten tot het wordt herontdekt.

EVS blijft positief evolueren. Onder leiding van CEO Serge Van Herck kon de Waalse specialist in livesportverslaggeving vorig jaar tot drie keer toe zijn omzetprognose voor het hele boekjaar optrekken, om te eindigden met een omzet van 137,6 miljoen euro. Dat was meer dan de laatste verhoogde prognose van minstens 135 miljoen euro. Dat is maar liefst 56 procent meer dan de 88,1 miljoen euro van het rampjaar 2020, toen het Europees Kampioenschap Voetbal en de Olympische Spelen werden uitgesteld. Bij de aankondiging van de jaarcijfers van 2021 stoorde de markt zich, ondanks een recordorderboek, aan de teleurstellende omzetprognose tussen 125 en 140 miljoen euro, tegenover de toenmalige consensus van 139 miljoen euro. In de businessupdate over het eerste kwartaal kon het Luikse bedrijf opnieuw uitpakken met een uitstekend orderboek. Toch heeft EVS zijn omzetprognose voor 2022 niet verhoogd. Die voorzichtigheid heeft alles te maken met het tekort aan componenten, dat de levertijd meer dan verdubbeld heeft. Maar dat was het enige minpuntje van de kwartaalupdate.De verzekerde omzet voor 2022 komt uit op 91,0 miljoen euro, inclusief 9,2 miljoen euro extra huurinkomsten voor materiaal dat wordt ingezet voor de liveverslaggeving over grote sportevenementen (10,1% van het totaal). We hebben al de Olympische Winterspelen in Peking gehad en aan het eind van het jaar volgt nog de Wereldbeker Voetbal in Qatar. Zonder de extra huurinkomsten komen we uit op 82,8 miljoen euro aan verzekerde omzet aan het eind van het eerste kwartaal. Dat is maar liefst 51,2 procent meer dan de 54,1 miljoen euro op hetzelfde moment van 2021. EVS scoort dus almaar beter. Daarbij speelt de overname van Axon ook een rol. Dat Nederlandse bedrijf biedt complementariteit in producten voor liveverslaggeving en zorgt nu ook in de Verenigde Staten voor meer omzet. In de periode van januari tot maart zijn 43 miljoen euro aan orders geboekt. Dat is de helft meer dan de analisten hadden verwacht. Voor het boekjaar 2023 is er al een geboekte omzet van 15,5 miljoen euro en ook dat cijfer ligt al 5,4 procent hoger dan vorig jaar. Het bedrijf meldt dat de stijging van de operationele kosten binnen de eerder opgegeven marge van 5 tot 10 procent blijft. Het zal echter wachten zijn tot de halfjaarcijfers in augustus, om te zien of de hoge marges van vorig jaar gehandhaafd kunnen blijven door de kosteninflatie en de schaarste aan componenten. Over het boekjaar 2021 zagen we een spectaculaire toename van de ebit-marge van 6,4 naar 27 procent. We mikken nu al minstens op de handhaving van het dividend van 1,50 euro bruto per aandeel, wat van het aandeel een dividendwaarde maakt (7,1% brutodividendrendement). ConclusieBoven op de toptechnologie die het bedrijf in huis heeft en de erg solide financiële positie (netto kaspositie van bijna 55 miljoen euro eind 2021) mag het duidelijk zijn dat EVS een ondergewaardeerd aandeel is, tegen amper 6 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) en amper 9,5 keer de verwachte winst voor dit jaar. Het is wachten tot het aandeel wordt herontdekt. EVS blijft absoluut een portefeuillewaarde (koopwaardig, rating 1A). Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 20,95 euroTicker: EVS BBISIN-code: BE0003820371Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 288,7 miljoen euroK/w 2021: 7,5Verwachte k/w 2022: 9,5Koersverschil 12 maanden: +11%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 7,1%