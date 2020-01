Vestas schudde onverwacht snel een pak twijfels van zich af. Beleggers reageerden enthousiast.

Beleggers maakten zich tot de publicatie van de derdekwartaalcijfers in november zorgen over een stagnerende omzet, een vrij hoge druk op de marges en een afkalvende winst. In de eerste helft van het jaar daalde de bedrijfswinst zelfs met 50 procent. Het bedrijf leek gekneld te zitten tussen dalende verkoopprijzen en stijgende kosten.

...

Beleggers maakten zich tot de publicatie van de derdekwartaalcijfers in november zorgen over een stagnerende omzet, een vrij hoge druk op de marges en een afkalvende winst. In de eerste helft van het jaar daalde de bedrijfswinst zelfs met 50 procent. Het bedrijf leek gekneld te zitten tussen dalende verkoopprijzen en stijgende kosten. Hoewel de concurrentie in het sukkelstraatje bleef, verraste Vestas met sterke resultaten over het derde kwartaal. De bestellingen liepen vlot binnen, zodat het orderboek met ruim een derde steeg, tot een nieuw recordniveau. De omzet steeg met 30 procent en de recurrente bedrijfswinst zelfs met 55 procent. Dankzij dat sterke derde kwartaal, kon het bedrijf de verwachtingen voor dit jaar bevestigen. Over heel 2019 verwacht Vestas een winstmarge van 8 à 9 procent op een omzet van 11 miljard à 12,25 miljard euro. Die vooruitzichten moeten uitmonden in 3,5 à 4 euro winst per aandeel. Beleggers reageerden uitbundig en stuurden het aandeel tot 20 procent hoger, waardoor de betere perspectieven opnieuw in de koers verrekend zijn.De mooie resultaten onderstrepen het leiderschap van Vestas op de markt voor windturbines op land. Het orderboek staat garant voor een grote voorspelbaarheid van de resultaten in 2020 en 2021. Het management heeft het over een zeer druk 2020. Vestas trekt bestellingen van over de hele wereld aan, al bakken de turbineproducenten nu vooral zoete broodjes in de VS. Vanaf 2021 dooft daar een belastingvoordeel voor de bouwers van nieuwe windmolenparken geleidelijk uit tegen 2024. Heel wat bouwers plaatsen daarom nu nog hun bestellingen. De keerzijde van de medaille is uiteraard dat de vraag uit de VS kan dalen vanaf 2021. Dat trekt niet noodzakelijk een streep door de marktvooruitzichten na 2021, omdat andere landen het gat kunnen dichten. Windenergie wordt steeds competitiever, terwijl de mondiale vraag naar energie blijft stijgen en hernieuwbare energie daar een steeds groter aandeel in heeft. Windmolens op zee hebben wel betere groeiperspectieven dan windmolens op land. Vestas is de marktleider op land, maar heeft ook zijn stek op de markt voor windmolens op zee veroverd via een joint venture met Mitsubishi Heavy Industries. Die activiteit levert nog maar een kleine en wisselvallige bijdrage aan de winst, maar is op termijn een groeimotor.Vestas kon ook de winstmarges stabiliseren, omdat de prijzen voor nieuwe windprojecten al enkele kwartalen stabiel blijven, na de forse prijsdaling in 2017. Daarnaast kan Vestas de kosten onder controle houden, dankzij schaalvoordelen en de introductie van nieuwe, grotere en efficiëntere turbines. Heel wat waarnemers verwachten dat de industrie zal consolideren rond enkele grote spelers, zoals Vestas. Behalve turbines produceren, onderhoudt Vestas ook turbines, zowel van eigen makelij als van andere producten. Die activiteit krijgt steeds meer aandacht, aangezien het gaat om een stabiele en zeer winstgevend business, met een winstmarge die oploopt tot 28 procent. Over de eerste negen manden van 2019 verdiende Vestas bijna evenveel aan het onderhoud van de turbines als aan de eigenlijke verkoop. Ook in dat segment kan Vestas pronken met een orderboek dat nooit dikker was.ConclusieVestas wist sneller dan verwacht de winstmarges te stabiliseren, en kon uitpakken met een aanhoudende stijging van de orders en de omzet. De koers reageerde prompt op de sterke derdekwartaalresultaten, waardoor zich geen nieuwe koopkans aanbood. Bij een koers-winstverhouding van 19 voor de verwachte winst van 2020 is het aandeel fair geprijsd. Dankzij de gunstige perspectieven op lange termijn is het aandeel zeker te behouden.Advies : houdenRisico : gemiddeldRating : 2BKoers: 86,6 euroTicker: VWSISIN-code: DU300609Markt: XetraBeurskapitalisatie: 17,2 miljard euroK/w 2019: 23Verwachte k/w 2020: 19Koersverschil 12 maanden: +32%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 1,25%