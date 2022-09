De krapte op de markt voor ICT-personeel speelt al lang. Tot voor kort wist Ordina toch veel mensen aan zich te binden. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers bleek echter sprake van licht verloop.

Het aandeel Ordina kan sinds de publicatie van de halfjaarcijfers van 2 augustus geen goed meer doen. De koers verloor zo'n kwart van zijn waarde. De IT-diensverlener opereert wel in de sterke groeimarkten van digitalisering van overheids- en bedrijfssystemen. Overheden en ondernemingen kunnen daardoor efficiënter en concurrerender opereren.Beleggers zien het aandeel Ordina weleens als sterk cyclisch, maar tijdens de coronapandemie heeft het bedrijf het tegendeel bewezen. Het beschikt daarnaast over een solide financiële positie en laat al langere tijd de nodige prijskracht zien. Beleggers kijken nu naar de groeibeperkingen en die zitten vooral in de krappe arbeidsmarkt.Op de cijfers over de eerste jaarhelft valt weinig aan te merken. Ze zijn zelfs behoorlijk sterk te noemen. Het concern uit Nieuwegein boekte een autonome omzetgroei van 8,7 procent tot 216 miljoen euro. De groei was over beide kwartalen ongeveer gelijk. Positief is ook dat de omzetgroei breed gedragen wordt over de verschillende eindmarkten.De bedrijfskasstroom (ebitda) klom met 15,5 procent nog wat harder, waardoor de ebitda-marge verder verbeterde van 12,5 tot 13,0 procent. De nettowinst kwam over de eerste jaarhelft uit op 14,0 miljoen euro of 0,15 euro per aandeel, tegen nog 11,9 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Ordina sloot de eerste zes maanden af met een nettokaspositie van 26,0 miljoen euro.In het tweede kwartaal heeft Ordina per saldo 30 vaste medewerkers zien vertrekken. Dat is minder goed nieuws in een markt waar elke hooggekwalificeerde IT-specialist telt. Het concern ziet de krappe arbeidsmarkt als het grootse risico. Niettemin denken wij dat Ordina een goede positie heeft op de arbeidsmarkt.ConclusieHet concern stevent dit jaar af op een winst per aandeel van 0,30 euro per aandeel. Dat geeft een koers-winstverhouding in de buurt van 13. Dat is niet duur voor dit kwaliteitsbedrijf, maar in deze beurs nodigt de waardering ook niet direct tot een koopadvies uit. Ordina is wel te behouden, mee vanwege het aantrekkelijke dividendrendement. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.