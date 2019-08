Orkaan Michael geeft Jensen rugwind

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

In het eerste semester van 2019 zagen we bij Jensen Group een spiegelbeeld van de evolutie van vorig jaar. Terwijl er in 2018 nog sprake was van meer omzet en minder winst, is het deze keer omgekeerd. Het eerste halfjaar leverde een beetje minder omzet, maar wel meer winst op.

Vorig jaar ging er een schokgolf door analisten en beleggers naar aanleiding van de tussentijdse verklaring over het eerste kwartaal van 2018. Eensklaps ging er midden mei 2018 15 procent van de koers af nadat Jensen Group voor het eerst in jaren een onaangename verrassing voor zijn aandeelhouders had aangekondigd. De koers dobbert sindsdien rond het niveau van na die terugval. De ontwikkeling van het orderboek deed toen veel aandeelhouders schrikken. Doorgaans waarschuwen ondernemingen laat voor een mindere gang van zaken. Maar achteraf bekeken was de specialist in industriële wassystemen té voorzichtig en té snel om op de rem te gaan staan over de resultaten. Want vorig jaar waren de opbrengsten nog altijd met 1,7 procent gestegen tot 343,8 miljoen euro (w...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×