Kinepolis heeft heel wat redenen om tevreden terug te blikken op 2019. De belangrijkste is dat het een recordjaar is geworden. De aandeelhouder glunderde, want de publicatie leverde de grootste dagstijging (ruim 9%) sinds vele jaren op. Maar de dagen nadien ging de winst weer verloren, zodat een recordkoers uitbleef. Een ander opmerkelijk feit vorig jaar was de overname van MJR Digital Cinemas, een Amerikaanse bioscoopgroep uit de staat Michigan (10 bioscopen en 164 schermen, waarvan 7 bioscopen en 114 schermen in eigendom). In het vierde kwartaal zorgde die al voor 1,37 miljoen bezoekers of 3,4 procent van het aantal bezoekers bij de Kinepolis Group vorig jaar. Dat leverde een bijdrage op van 15,7 miljoen euro omzet en een aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) van 4,2 miljoen euro, zonder rekening te houden met de nieuwe leasestandaard IFRS-16.Vorig jaar zat het filmaanbod mee. Dat vertaal zicht in excellente jaarcijfers. Het aantal bezoekers klom met een forse 13,3 procent tot meer dan 40 miljoen bezoekers. Met topfilms zoals The Lion King, Avengers: Endgame, Frozen 2, The Joker en Star Wars, episode IX. Samen waren ze goed voor 9,22 miljoen verkochte tickets of bijna 23 procent van het totaal. Bovendien werd de Belgische bioscoopuitbater in 2019 niet gehinderd als in 2018 door de Werelbeker voetbal, waar zowel België als Frankrijk het ver schopten. Tot slot is er ook de expansiepolitiek met naast MJR ook de overname van de El Punt-bioscopen in Spanje, Kinepolis Servon in Frankrijk, Arcaplex Spijkenisse en twee openingen in Canada. De forse groei in 2019 is opmerkelijk omdat het eerste kwartaal (-6%) zwak was. De omzet is meer gestegen dan het aantal bezoekers: met 15,9 procent tot 551,5 miljoen euro. Op Spanje na - door de overname van de El Punt-bioscopen - zijn de uitgaven per bezoeker voort gestegen. De gemiddelde ticketopbrengst per bezoeker steeg met 3,2 procent en de gemiddelde verkoop in de complexen (snacks) zelfs met 5,4 procent per bezoeker. Ook in Canada zien we dat effect in de cijfers. De aanpassing aan de IFRS-16-regels voor leasecontracten heeft een vrij grote impact op Kinepolis, dat 58 van de 111 complexen in leasing heeft. Het heeft een positief effect op de bedrijfskasstroom, maar stuwt de netto financiële schulden in de boekhouding flink hoger. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) klom met 23,4 procent (zonder impact IFRS-16) van 119,0 naar 146,8 miljoen euro. Met IFRS-16 sprong de aangepaste ebitda van 119,0 naar 174,1 miljoen euro. De winst per aandeel klom 23,9 procent, van 1,76 naar 2,18 euro per aandeel. Het brutodividend gaat van 0,92 naar 1,00 euro per aandeel (+8%). Zonder de impact van IFRS-16 is de verhouding netto financiële schulden tegenover de aangepaste ebitda gestegen van 2,33 eind 2018 naar 2,57 eind 2019.Aan het begin van het vierde kwartaal werd Kinepolis uitgeroepen tot Onderneming van het jaar 2019. Nog goed nieuws was de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit dat Kinepolis in eigen land nieuwe bioscoopcomplexen mag openen vanaf 12 augustus 2021. ConclusieDe cijfers van 2019 hebben bewezen dat Kinepolis in de voorbeeldportefeuille thuishoort. Na de overnames van Landmark Cinemas in 2017 en MJR Digital Cinemas in 2019 is het duidelijk dat Kinepolis de ambitie heeft ook buiten Europa een zeer performante bioscoopuitbater te zijn. Anderzijds moeten we ook beseffen dat heel wat factoren in 2019 mee zaten. Het koersdoel blijft 67 euro. Het aandeel blijft in voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 56,00 euroTicker: KIN BBISIN-code: BE0974274061Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,53 miljard euroK/w 2019: 27,5Verwachte k/w 2020: 23Koersverschil 12 maanden: +12%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 1,8%