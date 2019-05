2019 wordt het eerste jaar met een winstkrimp sinds de beursgang in 2005. Verrassingen omtrent het dividend zijn niet uit te sluiten.

Het eerste kwartaal kende weinig uitschieters voor Telenet. De belangrijkste boodschap was de herbevestiging van de jaarprognoses. De omzet zal in het boekjaar 2019 met 2,5 procent afnemen, en de brutobedrijfswinst (ebitda) zal voor het eerst sinds de beursgang in 2005 achteruitgaan (-1 tot -2%). Telenet realiseerde tussen januari en maart een omzet van 626,4 miljoen euro of 0,7 procent minder dan een jaar eerder. Dat cijfer lag iets boven de consensusverwachting van 617 miljoen euro. De gerapporteerde omzet is inclusief de bijdrage van de vorig jaar overgenomen IT-dienstenleverancier Nextel. De ebitda bleef op jaarbasis nagenoeg ongewijzigd op 320,3 miljoen euro (+0,1%). Dat was iets beter dan de analistenverwachting (318,7 miljoen).

