Nvidia beschikt over voldoende groeipotentieel in de kernmarkten en daarbuiten. Een voorwaarde is wel dat de overname van ARM groen licht krijgt.

Er is nog geen witte rook in het overnamedossier rond ARM Holdings. Nvidia lanceerde vorig jaar een bod ter waarde van 34 miljard dollar in cash en aandelen voor het Britse bedrijf dat halfgeleiders ontwerpt. ARM is gespecialiseerd in energiezuinige ontwerpen die verschillende taken kunnen combineren. De chips vinden hun weg naar mobiele toestellen en processoren voor servers in datacenters. Met de ARM-technologie wil Nvidia inzetten op kunstmatige intelligentie en uitgroeien tot de marktleider.

De overname sleept langer aan dan gehoopt. Dat komt omdat concurrenten en overheden er alles aan doen om de transactie te vertragen of te blokkeren. ARM levert aan vrijwel alle grote halfgeleiderproducenten en verkocht onder de vleugels van het Japanse technologieconglomeraat Softbank aan iedereen. De concurrenten van Nvidia zijn bang dat Nvidia de prijzen zal optrekken of nieuwe ontwerpen voor zich zal houden. Zonder ARM wordt het een pak lastiger voor Nvidia om de groei waar te maken. Voor het lopende gebroken boekjaar, dat eindigt in januari 2022, wordt een omzetgroei met 50 procent vooropgesteld. Dat is uitzonderlijk hoog als gevolg van de coronacrisis en het effect van enkele overnames. Maar ook de komende jaren wil Nvidia met gemiddeld 20 procent groeien. Voor die groei wordt in de eerste plaats gerekend op de kernsegmenten. Nvidia bekleedt met de nieuwe Geoforce RTX30 een dominante marktpositie in grafische chips (GPU's) voor onder meer spelconsoles. Van de groepsomzet van 6,51 miljard dollar in het tweede kwartaal kwam 47 procent van gaming. De voorbije jaren is ook het datacentersegment sterk gegroeid met een aandeel van 36 procent. Het gaat om halfgeleiders die in servers voor cloudcomputing worden gebruikt en veel rekenkracht vergen.Ook de andere segmenten, die voor de rest van de omzet instaan (17%), hebben nog groeipotentieel. Professional Visualization gebruikt halfgeleiders voor onder meer visuele simulaties en designtesten. Toepassingen zijn er onder meer in architectuur, engineering en in de farmacie. Automotive is met een kwartaalomzet van 152 miljoen dollar (2,3% van de omzet) nog klein, maar beloftevol. Het bedrijf wil dat aandeel fors opkrikken met Nvidia Drive, een platform dat met behulp van artificiële intelligentie inzet op autonoom rijden. De afdeling OEM omvat de Nvidia Cryptocurrency Mining Processors, halfgeleiders die worden gebruikt voor het mijnen van cryptomunten. Die activiteit is erg volatiel. De omzet bleef in het tweede kwartaal steken op 266 miljoen dollar terwijl op 400 miljoen werd gerekend. Bedrijven als Apple, Microsoft, Alphabet en Amazon ontwikkelen zelf steeds meer halfgeleiders voor specifieke toepassingen. Maar vooral in het grafische segment beschikt Nvidia over heel wat intellectuele rechten. Nvidia heeft 19,7 miljard dollar in kas en een schuld van 12,8 miljard dollar. Voor het cashgedeelte van de overname hoeft niet extra te worden geleend. De extra aandelen in omloop zouden voor een verwatering van ongeveer 7 procent zorgen. ConclusieNvidia beschikt over voldoende groeipotentieel in de kernmarkten en daarbuiten. Een voorwaarde is wel dat de overname van ARM groen licht krijgt. Zo niet, zal de expansie een versnelling lager schakelen. Nvidia noteert tegen 20 keer de verwachte omzet en 50 keer de verwachte winst. Dat is duur, maar bedrijven die jaarlijks met gemiddeld 20 procent groeien en hoge marges realiseren, zijn dun gezaaid. Nvidia mag in de portefeuille blijven, maar voor nieuwe aankopen zouden we een terugval afwachten. Advies: houden/afwachtenRisico : gemiddeldRating : 2BKoers: 208,31 dollarTicker: NVDA USISIN-code: US67066G1040Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 519 miljard dollarK/w 2020: 83Verwachte k/w 2021: 50Koersverschil 12 maanden: +46%Koersverschil sinds jaarbegin: +60%Dividendrendement: 0,1%