Hoofdaandeelhouder Ross Beaty blijft geloven in een succesvolle exit met Lumina Gold.

We stelden begin 2020 het goudexploratiebedrijf Lumina Gold voor als overnamekandidaat. We mikten initieel op een termijn van 12 tot 24 maanden, maar dat was zonder de wetenschap van de aankomende covid-19-pandemie die de overnamemarkt tijdelijk bevroor. Bovendien stelde de hoofdaandeelhouder, Ross Beaty (20,2%), alleen een bod te zullen aanvaarden ruim boven de toenmalige beurswaarde van 200 miljoen Canadese dollar. Desnoods zou hij het project langer behouden tot in betere edelmetalentijden. Drie jaar later is er nog geen doorbraak en bedraagt de beurswaarde 171 miljoen Canadese dollar (0,455 dollar per aandeel). Het enige actief van Lumina Gold is het goud- en koperproject Cangrejos in Ecuador. De voorlopige economische schatting van juni 2020 geeft aan dat Cangrejos gedurende 25 jaar jaarlijks gemiddeld 366.000 troyounce goudequivalent produceert, tegen een lage gemiddelde productiekostprijs van 604 dollar per troyounce (inclusief de inkomsten van de koperproductie). De bouwkosten bedragen 1 miljard dollar en de toekomstige kasstromen hebben tegen 1680 dollar per troyounce goud een actuele waarde van 2,5 miljard dollar. In 2021 en 2022 werd een succesvol exploratieprogramma uitgevoerd dat in april zal uitmonden in de voorlopige haalbaarheidsstudie, een cruciale horde. De volgende stap is een sluitend investeringskader overeenkomen met de overheid en het vergunningsproces voor de bouw van de mijn opstarten. De start van de bouw vanaf 2025 is haalbaar, al heeft Lumina Gold niet de intentie dat zelf te doen. Cangrejos is het vijfde grootste project in ontwikkeling dat nog niet in handen is van een groot mijnbouwbedrijf. Beaty nam gezien de lage koers van het aandeel de jongste financiering op zich, met een converteerbare lening tot 15 miljoen Canadese dollar en met vervaldatum 31 december 2023.ConclusieRoss Beaty blijft geloven in een succesvolle exit met Lumina Gold. Zekerheden zijn er niet, maar een aanspannende goudprijs en een goed onthaalde studie in april kan de overnamekoorts later dit jaar doen aanwakkeren. Voor de geduldige, risicobewuste investeerder. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,455 Canadese dollarTicker: LUM CNISIN-code: CA55026L3056Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 171,2 miljoen Canadese dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -19%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: -