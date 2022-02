UCB kondigde op 19 januari een overeenkomst aan voor de overname van het Amerikaanse Zogenix, een specialist in therapieën voor zeldzame ziekten. Zogenix heeft sinds 2020 de commerciële goedkeuring in de Verenigde Staten en Europa voor Fintepla, een middel tegen epilepsieaanvallen bij patiënten met het syndroom van Dravet. Dat is een zeldzaam, vaak dodelijke epilepsiesyndroom bij jonge kinderen. De goedkeuringsaanvraag in Japan loopt.

UCB betaalt 26 dollar per aandeel Zogenix in cash, met de mogelijkheid voor nog 2 dollar per aandeel extra, indien Fintepla voor eind 2023 is goedgekeurd in Europa voor epilepsieaanvallen geassocieerd met het syndroom van Lennox-Gastaut. In totaal kan de overnameprijs oplopen tot 1,9 miljard dollar (inclusief schulden). Het middel haalde in het derde kwartaal een omzet van 21,4 miljoen dollar. Op basis van een verwachte piekverkoop tegen 2026 van 750 miljoen dollar is de overnameprijs billijk. De transactie zal naar verwachting tegen het einde van de eerste jaarhelft afgerond worden en past in de strategie van UCB om een leidende rol te spelen in een aantal ziektedomeinen, waaronder epilepsie. UCB is de marktleider in epilepsiemiddelen. Het heeft Keppra, Vimpat, Briviact en Nayzilam op de markt en Staccato alprazolam zit in de laatste fase van ontwikkeling. De franchise was in de eerste helft van vorig jaar goed voor een nettto-omzet van 1,41 miljard euro (waarvan 735 miljoen voor Vimpat), of 53 procent van de groepsomzet. Fintepla zal dit jaar al bijdragen aan de omzet en vanaf 2023 aan de nettowinst. De overname helpt het komende patentverval op te vangen van Keppra (vanaf dit jaar) en het immunologisch middel Cimzia (vanaf 2024). De belangrijkste groeimotor voor de komende jaren is en blijft de IL(Interleukine)-17A en IL-17F-remmer bimekizumab (commerciële naam Bimzelx). Na de goedkeuring voor de indicatie psoriasis in Europa en Japan is het uitkijken naar de uitgestelde beslissing door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA). Op basis van de recente positieve fase III-studieresultaten in psoriatische artritis en axiale spondyloartritis worden voor die indicaties de goedkeuringsaanvragen ingediend vanaf het derde kwartaal. Rond die periode volgt ook de eerste aanvraag voor FcRn-remmer rozanolixizumab in de zeldzame spierziekte gegeneraliseerde mysthenia gravis (gMG). Na de sterke resultaten in de eerste jaarhelft bevestigde UCB voor 2021 de jaarvooruitzichten van 5,45 à 5,65 miljard euro omzet, een rebitda-marge van 27 à 28 procent en een nettowinst per aandeel van 5,6 à 6,1 euro. De jaarcijfers volgen op 24 februari. In het voorjaar formuleerde UCB de doelstellingen voor 2025. De groep wil een leiderspositie uitbouwen in vijf doelgroepen: gedeeltelijke epilepsieaanvallen, psoriatische artritis, vrouwen op vruchtbare leeftijd met auto-immuunziekten, osteoporose en gegeneraliseerde myasthenia gravis. Het plan stelt, ondanks het patentverval van Vimpat en Cimzia, tegen 2025 een omzet van minstens 6 miljard euro voorop. De rebitda-marge zal stijgen naar 30 à 35 procent en de nettowinst per aandeel naar 6,9 à 8,1 euro. Het aandeel presteerde de jongste tijd matig, gehinderd door het zwakke sentiment in de biofarmasector en het ontgoochelende uitstel van de Amerikaanse goedkeuring van Bimzelx. We verwachten een ommekeer na de goedkeuring in de Verenigde Staten. Tegen 15 keer de verwachte nettowinst 2021 is de waardering heel aantrekkelijk. Het aandeel blijft uiteraard in de voorbeeldportefeuille. Koopwaardig (rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 88,26euroTicker: UCB BBISIN-code: BE0003739530Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 17,2 miljard euroK/w 2020: 16,5Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: -11%Dividendrendement: 1,5%