De Amerikaanse dollar is de belangrijkste munt ter wereld. De Canadese dollar volgt in meer of mindere mate de grote broer uit de Verenigde Staten.

Amerikaanse dollar

...

Amerikaanse dollarDe Amerikaanse dollar is de belangrijkste munt ter wereld. Begin dit jaar noemden we de sterk stijgende inflatie een van de opmerkelijkste economische gebeurtenissen van 2021. Dat het algemene prijspeil zo sterk zou toenemen, hadden niet veel economen verwacht. De voorbije zes maanden viel de stijging wat stil, maar toch kwam er sinds januari nog een procentpunt bij. Daardoor bedraagt de inflatie in de Verenigde Staten nu 8,58 procent.Tegelijk met de inflatie schoot de rente fors omhoog. Van 0,95 procent begin 2021 ging het naar 1,44 procent tegen het jaareinde. De klim zet dit jaar door. Momenteel bedraagt de rente op tienjarige staatsobligaties al 3,15 procent. De lange rente volgt de federal funds rate die opgelegd wordt door de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Die werd onlangs agressief verhoogd met 0,75 procentpunt naar 1,5 tot 1,75 procent, de grootste stijging sinds 1994. Met die kordate maatregel wil de Fed de inflatie de kop indrukken. Maar wegens de aanhoudend sterke druk op het prijspeil zal dat niet volstaan. Voorzitter Jerome Powell heeft al laten verstaan dat de rente nog aanzienlijk zal moeten stijgen. Leden van de centrale bank voorspellen dat de referentierente het jaar zal eindigen op 3,4 procent. Door de forse rentestijgingen moeten de vooruitzichten voor de economische groei in 2022 aanzienlijk verlaagd worden. We gaan uit van een stijging van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) met slechts 1,7 procent. In maart werd nog een groei van 2,8 procent verwacht.Ondanks al het verontrustende nieuws blijft de dollar een rots in de branding, een 'veilige haven'. In de meeste andere westerse landen is de economische toestand niet veel rooskleuriger. We zien de dollar dus zeker niet ver wegzakken. Anderzijds botst de Amerikaanse munt tegenover de euro op een zeer taaie weerstand en is de sterke waardestijging van de dollar daar stilgevallen.Canadese dollarDe Canadese dollar volgt in meer of mindere mate de grote broer uit de Verenigde Staten. Dit jaar werd de loonie al 6 procent duurder tegenover de euro. Momenteel betalen de Canadezen 1,36 dollar voor een euro. Begin dit jaar was het nog 1,42 dollar. Canada profiteert volop van de forse stijging van de energie- en de grondstofprijzen. De economie groeide in het eerste kwartaal van 2022 met 3,1 procent. Dat is een sterke prestatie.Net zoals in vele landen, werden de inflatievooruitzichten voor dit jaar sterk naar boven bijgesteld. Later dit jaar verwachten we een lichte afkoeling. In 2023 zal de CPI-inflatie naar verwachting terugkeren naar een acceptabeler niveau. De toeleveringsketen wordt min of meer weer normaal. De energieprijzen dalen en de economische groei zal afnemen.We verwachten dat de Bank Of Canada de beleidsrente zal verhogen tot 3,25 procent tegen eind 2022. Dat is een verdubbeling tegenover het huidige niveau. Ook de langetermijnrente zal de komende maanden nog stijgen als gevolg van de hogere beleidsrentes. De tienjaarsrente zal wellicht boven 3,5 procent uitkomen. De hogere rente zal de Canadese dollar in de komende maanden verder ondersteunen. Het blijft een interessante munt voor obligatiebeleggers.