Oxurion bereikt belangrijke klinische mijlpaal

Het Leuvense biotechbedrijf Oxurion, het vroegere Thrombogenics, gooide na de mislukte commercialisatie van het oogmiddel Jetrea in 2015 het roer volledig om. Het zette alles in op een aantrekkelijke pijplijn innovatieve kandidaat-geneesmiddelen in diabetisch gerelateerde oogziekten.

Het was al een tijdje duidelijk dat de tweede jaarhelft van 2019 een cruciale periode zou worden voor de waardeontwikkeling van die klinische pijplijn. Oxurion mikt in het tweede semester op het uitlezen van vier klinische studies: twee fase II-studie met THR-317, en een fase I-studie met THR-149 en THR-687.

