Een viertal jaar na het omgooien van de strategie richting de ontwikkeling van kandidaat-ooggeneesmiddelen voor diabetesgerelateerde oogziekten, staat het Leuvense biotechbedrijf Oxurion aan de vooravond van een heel interessante ontwikkelingsperiode. Het heeft met de plasma kallikreïne- of Pkal-remmer THR-149 en de integrineremmer THR-687 twee moleculen klaar om fase II-studies op te starten die de komende twee jaar een aanzienlijk waardestijging kunnen creëren. Oxurion voelt, net zoals alle andere bedrijven met producten in klinische ontwikkeling, de impact van de covid-19-pandemie. Normaal zou de fase II-studie met THR-149 in het tweede kwartaal opstarten. Alle voorbereidingen zijn klaar om zo snel als de veiligheidsmaatregelen rond covid-19 het toelaten, de doseringsstudie op te starten. De eerste tussentijds analyse volgt na twaalf maanden. Met THR-149 mikt Oxurion op de ruime groep van 30 tot 50 procent van de patiënten met diabetisch macula-oedeem (DME) die niet of niet optimaal reageren op de standaardbehandeling met een anti-VEGF-middel (Lucentis of Eylea). Dat is een aanzienlijk potentieel, vermits de DME-markt in 2019 3,4 à 3,8 miljard dollar bedroeg. Intussen haakte partner Merck af voor de verdere ontwikkeling van KVD001, de concurrerende Pkal-remmer in ontwikkeling van het Amerikaanse Kalvista, nadat vorig najaar het primaire eindpunt in een fase IIb-studie niet werd gehaald. Hoewel dat een negatieve weerslag heeft op de perceptie van het werkingsmechanisme, zijn er voldoende preklinische en klinische data die de slaagkansen van THR-149 wettigen.Na de succesvolle fase Ib-studieresultaten in januari met THR-687 bij patiënten met DME, lopen de voorbereidingen volop voor de opstart in de eerste jaarhelft van 2021 van een fase II-studie. THR-687 mikt op een bredere populatie, inclusief patiënten die nog geen behandeling met een anti-VEGF-middel kregen. Oxurion mikt voor beide moleculen op een bevestiging van de indicaties uit de eerste klinische studies die wezen op een snelle werking, die diepgaand is (verbetering van de oogscherpte met minstens tien letters op basis van de BCVA-parameter) en duurzaam (minstens drie maanden). Oxurion hoopt in de tweede jaarhelft nieuws aan te kondigen uit de preklinische ontwikkeling van mogelijke nieuwe behandelingen voor droge leeftijdsgebonden maculaire degeneratie, of droge AMD. Dat kan op termijn een tweede ontwikkelingspool worden. Een derde element in de waarde-ontwikkeling is het 85 procentbelang in Oncurious. Enerzijds loopt het laatste deel van een fase I/IIa-sudie met anti-PLGF-molecule TB-403 voor kinderen met hersenkanker (medulloblastoom). Anderzijds zijn er vier projecten in kankerimmunologie in de ontdekkingsfase. Van die moleculen van de volgende generatie hoopt men de komende twaalf maanden twee preklinische proof-of-concepts af te leveren. Als dat lukt, zal Oncurious investeerders of partners zoeken voor de verdere ontwikkeling. Oxurion had op 31 maart een kaspositie van 43,8 miljoen euro, voldoende tot medio 2021. Dat betekent dat de komende periode voor het eerst sinds 2012 vers kapitaal moet worden opgehaald. Al die tijd teerde het biotechbedrijf op de inkomsten uit de ontwikkeling van het oogmiddel Jetrea.Het doel is voldoende geld op te halen om minstens het eerste luik van de geplande fase II-studies met THR-149 en THR-687 zelfstandig te bekostigen. Die stap kan het risico van het ontwikkelingstraject van de moleculen aanzienlijk verlagen en daarom de waarde ervan sterk doen toenemen. Daarna zal, uiteraard in functie van de resultaten, worden toegewerkt naar een partnerschap. ConclusieOp basis van de zeer lage waardering is het duidelijk dat de markt de slaagkansen laag inschat. We schatten de kansen hoger in, in de wetenschap dat één succesvolle fase II-studie ruimschoots voldoende is voor een aanzienlijke waardesprong (rating 1C).Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,72 euroTicker: THR BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 103,4 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -27%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: -