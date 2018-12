Oxurion mikt op minstens één klinisch succes in 2019

Oxurion is de nieuwe naam voor ThromboGenics. Het Leuvense biotechbedrijf slaagde er in 2013 in na Tigenix als tweede Belgische bedrijf een biotechgeneesmiddel op de markt te brengen. Maar na de tegengevallen commercialisatie van Jetrea werd het roer in 2015 volledig omgegooid. Sindsdien focust het bedrijf op de ontwikkeling van een nieuwe pijplijn kandidaat-geneesmiddelen voor aan diabetes gerelateerde oogziekten.

