De productie van Pan American Silver (PAAS) viel tegen in het eerste kwartaal, waarna de mijngroep de prognoses voor 2021 verlaagde. Dankzij de hogere prijzen stegen wel de omzet en de winst.

Er waren problemen bij La Colorada in Mexico, de grootste mijn van de groep. Die levert zowat een derde van de zilverproductie, maar produceerde tussen januari en maart 32 procent minder zilver en zelfs de helft minder goud dan een jaar eerder. De hoofdoorzaak waren technische problemen bij de ingebruikname van een ventilatieschacht. Die zullen pas in het derde kwartaal opgelost zijn. Er werden ook nieuwe contracten onderhandeld met smelterijen en transportbedrijven, waardoor tijdelijk minder ertsen werden verwerkt. De hoeveelheid metaalconcentraat in voorraad nam in het eerste kwartaal dus sterk toe, maar die voorraad wordt dit kwartaal verwerkt. Ook de coronamaatregelen maakten dat La Colorada en andere mijnen van de groep nog niet op volle toeren draaiden. De negen operationele mijnen van PAAS produceerden samen 4,58 miljoen troy ounce zilver en 137.600 troy ounce goud, respectievelijk 17,5 en 12 procent minder dan een jaar eerder. De lagere goudproductie lag aan geologische omstandigheden bij Timmins (Bell Creek), waar de output 28 procent lager uitkwam. Bij Shahuindo in Peru daalde de goudproductie met 40 procent door minder rijke ertslagen. Beide zijn tijdelijke fenomenen, waardoor het niet nodig was om de jaarprognose voor goud aan te passen. Die gaat nog steeds uit van 605.000 tot 655.000 troy ounce, tegenover 552.000 vorig jaar. Er kwam wel een neerwaartse bijstelling voor zilver. Bij La Colorada zal de output met 20 tot 25 procent dalen. Bij Manantial Espejo in Argentinië zal dat 10 procent zijn. PAAS mikte voor 2021 op 22,5 tot 24 miljoen troy ounce zilver, maar verlaagde dat naar 20,5 tot 22 miljoen. Door de lagere output in het eerste kwartaal wogen de vaste kosten per eenheid zwaarder. De totale productiekostprijs voor zilver steeg naar 16,99 dollar per troy ounce, tegenover nog 15,26 dollar een jaar eerder. Bij goud was er een toename van 969 naar 1058 dollar per troy ounce. Maar de opbrengsten stegen harder: PAAS ontving 26,41 dollar per troy ounce verkocht zilver (+60%) en 1788 dollar per troy ounce goud (+13%). Daardoor klom de omzet toch met 3 procent naar 368,1 miljoen dollar. De aangepaste winst nam toe naar 37,4 miljoen dollar (0,18 per aandeel) tegenover 21,2 miljoen (0,10 per aandeel) een jaar eerder. De verkiezingen in Peru zijn een aandachtspunt. Het land staat in voor 42 procent van de groepsproductie en de socialistische presidentskandidaat wil de lasten op mijnbouw te verhogen. PAAS is sinds eind vorig jaar schuldenvrij. Ondanks een negatieve vrije kasstroom van 18,1 miljoen dollar na het eerste kwartaal stond voor 206,4 miljoen dollar aan cash en investeringen op de balans. PAAS heeft ook een participatie in Maverix Metals, dat na het eerste kwartaal 134,3 miljoen dollar waard was. Sinds eind maart is dat aandeel met 15 procent gestegen. PAAS beschikt ook nog over een ongebruikte kredietlijn van 500 miljoen dollar. Het kwartaaldividend blijft ongewijzigd op 7 dollarcent per aandeel.ConclusieDe markt reageerde negatief op het tegenvallende eerste kwartaal en de bijstelling van de productieprognoses. Maar de aandeelhouders moeten het bredere plaatje zien, met hogere goud- en zilverprijzen, een sterke financiële positie en een mooie portefeuille mijnactiva en projecten. De operationele problemen zijn tijdelijk. We verwachten een betere tweede jaarhelft met nog hogere marges. Elke terugval is dus een koopkans.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 33,71 dollarTicker: PAAS USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 6,9 miljard dollarK/w 2020: 29Verwachte k/w 2021: 14Koersverschil 12 maanden: +30%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 0,8%