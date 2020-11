De resultaten van het derde kwartaal van bpost zijn verbluffend goed. De omzet steeg met 10 procent tot 973 miljoen euro, wat ongeveer verwacht was. Deze omzetstijging produceerde echter een bedrijfswinst die bijna verdubbelde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en ruim de helft hoger lag dan verwacht was.

De gevoelige margeverbetering is te danken aan een betere capaciteitsbezetting en efficiëntere werking. De onverminderde opmars van de pakketbezorging is daar uiteraard niet vreemd aan, maar bpost wijst ook naar de sterke toename van het pakjesvolume dat via het klassieke postnetwerk bezorgd wordt. Deze benutting van de 'last mile' drukt de kosten. Bpost werkt daar al jaren aan, maar dankzij de volumestijging komen deze efficiëntiewinsten steeds beter uit de verf.

Er hoeft geen tekening meer bij dat de sterke groei van de internethandel bpost helpt om van klassiek postbedrijf te vervellen tot een logistieke speler. In het derde kwartaal puurde het bedrijf voor de tweede keer op rij meer bedrijfswinst uit de logistieke activiteiten dan uit het klassieke postverkeer. De toename van de winst uit het logistieke activiteiten (+33 miljoen euro) compenseerde voor het eerst ruimschoots de daling van de winst in het postverkeer (-3 miljoen euro). Vooral de beperkte winstdaling in de divisie 'mail & retail' is opvallend, hoewel de postvolumes daalden met 8 procent. Normaal staat zo'n daling garant voor een aderlating van de winst, maar dat bleef in het derde kwartaal uit. De positieve verrassing is te danken aan een gevoelige daling van de kosten, onder meer omdat een deel van de sorteerkosten gefactureerd werd aan de pakjesdivisie, als vergoeding voor het gebruik van het postnetwerk. Voor het bedrijf als geheel maakt deze onderlinge facturatie niet veel uit, maar de efficiëntieverbetering is dat wel. Bpost moet nu bewijzen dat deze margeverbetering blijvend is.Over de eerste negen maanden van 2019 is er op groepsniveau nog altijd een winstdaling, maar het is duidelijk dat de resultaten steeds minder afhankelijk zijn van de krimpende postmarkt, en steeds enthousiaster surfen op de snel groeiende logistieke activiteiten. Daardoor kan het bedrijf de vooruitzichten voor het hele jaar optrekken. In plaats van een aangepast bedrijfswinst van 240 tot 207 miljoen euro, mikt bpost nu op minstens 270 miljoen euro. De voorspelbaarheid van deze resultaten is wel gedaald door de opflakkerende covid-19-epidemie. De sluiting van niet-essentiële winkels zal de pakjesbusiness een extra boost geven, maar de negatieve impact op de economie zal wegen op het klassieke postverkeer. In deze vooruitzichten is ook een cyberaanval op de Amerikaanse dochter Radial in oktober verwerkt. De schade is aanzienlijk, maar bpost plakt er nog geen cijfer om omdat het onderzoek loopt. De activiteiten zijn intussen volledig hervat. Operationeel doet Radial het steeds beter. De stijgende omzet zorgt voor een hefboomeffect, met als resultaat een aangepaste bedrijfswinst van 8,7 miljoen euro in het derde kwartaal. De omzet en marge moeten echter nog flink hoger als Radial de doelstelling van een bedrijfswinst van 100 miljoen dollar tegen eind 2022 wil halen. Bpost betaalt dit jaar geen dividend, maar op 8 december wordt het dividendbeleid herzien. De sterkere operationele resultaten en de royale vrije kasstroom maken in elk geval een herneming van het dividend mogelijk. ConclusieHet zwaartepunt van het bedrijf verschuift verder naar de snel groeiende logistieke activiteiten. Bpost verraste in het derde kwartaal met een stevige efficiëntieverbeteringen die de marges een boost gaven. De waardering is met een koerswinstverhouding van 10 zeker nog niet duur te noemen. We behouden het koopadvies.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 8,9 euroTicker: BPOSTISIN-code: BE0974268972Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,75 miljard euroK/w 2019: 11Verwachte k/w 2020: 10Koersverschil 12 maanden: -14%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: -