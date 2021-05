PostNL blijft verbazen met sterke resultaten, ook al zijn die cijfers gedeeltelijk te danken aan tijdelijke meevallers, zoals de lockdown en de verkiezingen.

De voorbije maanden was er geen houden aan de koersstijging van PostNL. Dankzij een nieuwe positieve winstwaarschuwing vatte de koers comfortabel boven 4 euro post, goed voor een marktkapitalisatie van 2,1 miljard euro. Op die manier is de waarde van het bedrijf sinds begin 2020 verviervoudigd, wat in schril contrast staat met de beurswaarde van bpost, die op een laag peil blijft hangen. Kon het Belgische postbedrijf enkele jaren geleden dankzij een grotere beurskapitalisatie nog een overnamebod uitbrengen op PostNL, dan zijn de rollen vandaag eerder omgekeerd.

...

De voorbije maanden was er geen houden aan de koersstijging van PostNL. Dankzij een nieuwe positieve winstwaarschuwing vatte de koers comfortabel boven 4 euro post, goed voor een marktkapitalisatie van 2,1 miljard euro. Op die manier is de waarde van het bedrijf sinds begin 2020 verviervoudigd, wat in schril contrast staat met de beurswaarde van bpost, die op een laag peil blijft hangen. Kon het Belgische postbedrijf enkele jaren geleden dankzij een grotere beurskapitalisatie nog een overnamebod uitbrengen op PostNL, dan zijn de rollen vandaag eerder omgekeerd.Ondanks de forse koersstijging van PostNL is het te vroeg om hoogtevrees te krijgen. De hausse rust op de sterke fundamenten van een stijgende bedrijfswinst, verdiend op een nog altijd groeiende markt van het pakjesverkeer. Het bedrijf verwacht dit jaar een bedrijfswinst van minstens 250 miljoen euro en een vrije cashflow van minstens 225 miljoen euro, een stuk boven de al verhoogde verwachtingen. Dat vertaalt zich in een koers-winstverhouding van ongeveer 12 en een dividendrendement van ruim 7 procent. De grootste koersklim is misschien achter de rug, maar het vet lijkt nog niet van de soep.Een uitzonderlijk sterk eerste kwartaal legt de basis voor die hoge verwachtingen. PostNL verdiende in de eerste drie maanden van het jaar een genormaliseerde bedrijfswinst van 130 miljoen euro, wat ongeveer twee keer meer is dan verwacht. Dat sterke resultaat is zowel te danken aan het pakjesverkeer, als aan het klassieke postverkeer, wat verrassend mag worden genoemd. In het pakjesverkeer geeft de coronacrisis met de bijbehorende lockdown het bedrijf de wind in de zeilen. Nederland verkeerde het hele eerste kwartaal in lockdown, wat een boost gaf aan de te verschepen volumes van pakjes. PostNL slaagt er ook in die hoge volumes op een efficiënte manier tot bij de klanten te brengen, terwijl Bbost nauwelijks bij machte is piekvolumes om te zetten in hogere winsten. PostNL kan dat wel, met als resultaat een bedrijfswinst van 90 miljoen euro in de divisie pakketten. Noteer dat Nederland nog tot half mei in lockdown verkeert, waardoor ook de pakketvolumes in het tweede kwartaal niet zullen ontgoochelen. Ook na corona zullen de volumes op peil blijven, omdat heel wat consumenten de voordelen van internethandel en thuislevering ontdekt hebben.Maar nog meer dan het pakjesverkeer, zorgde de klassieke postbedeling voor de winstverrassing in het eerste kwartaal. Normaal is het bang afwachten hoe hoog de schade in die divisie oploopt, maar deze keer verdiende PostNL een bedrijfswinst van 60 miljoen euro, terwijl de verwachtingen niet eens half zo hoog lagen. Die sterke prestatie is ook te danken aan enkele meevallers, zoals het extra postverkeer dankzij de Nederlandse verkiezingen en de lopende vaccinatiecampagne. Toch laat zich hier ook het effect voelen van de fusie met concurrent Sandd, die een efficiëntere postbedeling toelaat. De volgende kwartalen zullen de postvolumes wel hun structurele dalende trend hernemen.ConclusiePostNL blijft verbazen met sterke resultaten, ook al zijn die cijfers gedeeltelijk te danken aan tijdelijke meevallers, zoals de lockdown en de verkiezingen. De uitzonderlijke hoge winst in het eerste kwartaal kan daarom niet doorgetrokken worden naar de rest van het jaar. Dankzij een efficiënte werking kan het bedrijf de structureel hogere pakketvolumes vertalen in meer winst, terwijl de waardering heel fair blijft ondanks de forse stijging van de koers. We behouden het koopadvies. Advies: KopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 4,37 euroTicker: PNLISIN-code: NL0009739416Munt: euroMarkt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 2,1 miljard euroK/w 2020: 8Verwachte k/w 2021: 12Koersverschil 12 maanden: +220%Koersverschil sinds jaarbegin: +57%Dividendrendement: 7,2%