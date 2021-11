We tillen niet te zwaar aan de verlaging van de productieprognoses. Belangrijker is dat de trend van de stijgende productiekosten volgend jaar wordt gebroken.

De output van Pan American Silver lag in het derde kwartaal hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar heeft nog niet het niveau van voor de coronapandemie bereikt. Het aandeel van zilver in de omzet is gedaald tot ongeveer een kwart. Goud staat met een aandeel van twee derden in voor veruit het grootste deel van de omzet. Het saldo wordt opgevuld door koper, zink en lood. Het derde kwartaal leverde een recordomzet van 460,3 miljoen dollar op, ruim de helft meer dan een jaar eerder. De mijnen van de groep produceerden samen 4,83 miljoen troy ounce zilver en 142.600 troy ounce goud. Het verkoopcijfer lag nog hoger omdat een deel van de in de eerste jaarhelft opgestapelde goudvoorraden bij Shahuindo (Peru) en Dolores (Mexico) in het derde kwartaal werden verkocht. Pan American Silver verkocht 4,87 miljoen troy ounce zilver tegen gemiddeld 24,16 dollar en 170.000 troy ounce goud tegen gemiddeld 1782 dollar. De productiekosten voor zilver en goud lagen op 16,3 en 1176 dollar, waardoor de marge ruim positief is. Dat leverde een operationele kasstroom van 157 miljoen dollar op. De aangepaste nettowinst kwam uit op 37,8 miljoen dollar of 18 dollarcent per aandeel. Bij La Colorada, dat de grootste bijdrage levert aan de zilverproductie, lag de output in het derde kwartaal beduidend hoger dan in het tweede kwartaal. Maar door de investeringen in extra ventilatiecapaciteit stegen ook de productiekosten fors van 10,07 naar 18,48 dollar per troy ounce. De komende kwartalen zullen die kosten er weer afnemen. Het goede nieuws kwam van de veelbelovende exploratieresultaten bij de Skarn-extensie van La Colorada. Ook Dolores liet het afweten door enkele operationele tegenslagen. De mijn levert de grootste bijdrage aan de goudproductie. Aanvankelijk ging Pan American Silver voor dit boekjaar uit van een zilverproductie van 22,5 miljoen troy ounce. Dat cijfer werd in mei bijgesteld naar 20,5 tot 22 miljoen. Nu volgt een nieuwe verlaging naar 19 tot 20 miljoen. De productiekosten werden verhoogd van 14,15 tot 15,75 dollar naar 15,75 tot 16,75 dollar. Ook voor goud werd de productieprognose bijgesteld, van 630.000 naar 574.000 troy ounce. Met kosten tussen 1135 en 1250 dollar blijven de goudactiva van de groep winstgevend. Pan American Silver realiseerde in het derde kwartaal een vrije kasstroom van 95 miljoen dollar. Die brengt het totaal over de voorbije vier kwartalen op 218 miljoen dollar. Het bedrijf had na het derde kwartaal 315,5 miljoen dollar in kas en 45 miljoen dollar aan leasingschulden. De groep heeft ook een participatie van 18 procent in het streaming- en royaltybedrijf Maverix Metals. De korting van het contingent value right (CVR), dat apart noteert onder het tickersymbool PAASF, is opgelopen tot 43 procent. Eén CVR geeft recht op 0,0497 gewone aandelen Pan American Silver als de Escobal-mijn in Guatemala voor 2029 weer wordt opgestart. Door de coronasituatie in het Midden-Amerikaanse land hebben de gesprekken met de lokale Xinca-gemeenschap vertraging opgelopen.ConclusieWe tillen niet te zwaar aan de verlaging van de productieprognoses omdat het om hoogstens enkele maanden uitstel van de productie bij Dolores gaat. Belangrijker is dat de trend van de stijgende productiekosten volgend jaar wordt gebroken. Pan American Silver is financieel gezond en beschikt met La Colorada over een actief met een aanzienlijk uitbreidingspotentieel. Met het oog op hogere zilver- en goudprijzen handhaven we het koopadvies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 27,79Ticker: PAAS USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 5,9 miljard dollarK/w 2020: 23,9Verwachte k/w 2021: 17,5Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -19.6%Dividendrendement: 1.4%