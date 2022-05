Op korte termijn beweegt Pan American Silver mee met de grillen van de goud- en zilverprijs. De inflatie van de kosten wordt voorlopig gecompenseerd door hogere opbrengsten van bijproducten als zink, koper en lood.

Tussen half april en half mei daalden de goud- en de zilverprijs met 10 en 20 procent. Beleggers in mijnbouwaandelen moesten nog hogere verliezen slikken. De koers van Pan American Silver (PAAS) leverde 30 procent in. PAAS is met acht operationele mijnen actief in acht landen, waarvan Peru vorig jaar de grootste omzetbijdrage leverde (44%), gevolgd door Mexico (29%), Canada (15%), Argentinië (7%) en Bolivia (5%). Het eerste kwartaal leverde een gemengd beeld op. De zilverproductie steeg met 0,8 procent naar 4,62 miljoen troy ounce, maar de output van goud lag met 131.000 troy ounce 4,8 procent lager. De gemiddelde verkoopprijs van zilver lag 9 procent lager dan een jaar eerder, maar die van goud lag dan weer 5 procent hoger. Toch klom de groepsomzet met bijna een vijfde naar 440 miljoen dollar. Dat komt doordat PAAS een deel van het goud en zilver in voorraad heeft verkocht. Voor zilver ging het om iets meer dan een half miljoen troy ounce en voor goud om 17.600 troy ounce.PAAS geeft voorlopig prioriteit aan de exploratie van het uitbreidingsgebied rond La Colorada. Voorlopig wordt het potentieel op 141 miljoen troy ounce zilver begroot. Er zijn ook bijproducten die de productiekosten flink kunnen verlagen. Dolores in Mexico had tijdelijk te kampen met lagere grades, waardoor de kosten stegen. De nettowinst kwam uit op 76,8 miljoen dollar, tegenover een verlies van 7,5 miljoen dollar een jaar eerder. Ruim de helft van de winst was te danken aan een meerwaarde op de participatie in Maverix Metals. Hierna zal de marktwaarde van Maverix niet zo'n grote impact meer hebben. PAAS beschouwt de participatie voortaan als een langetermijninvestering. Volgens de boekhoudregels is het dan niet langer nodig de marktwaarde aan het einde van elk kwartaal te verrekenen.De jaarprognoses bleven ongewijzigd. PAAS mikt voor 2022 nog altijd op een zilverproductie van 19 tot 20,5 miljoen troy ounce, met productiekosten tussen 14,5 en 16 dollar. Bij goud bedraagt de prognose 550.000 tot 605.000 troy ounce met een kostprijs van 1.240 tot 1.365 dollar. PAAS beschikte aan het einde van het eerste kwartaal over 826,3 miljoen dollar liquiditeiten, samengesteld uit 326,3 miljoen dollar cash en investeringen op korte termijn en een kredietlijn van 500 miljoen dollar. De nettocashpositie bedraagt 224,8 miljoen dollar. Het basisdividend van 10 dollarcent per aandeel wordt aangevuld met 2 dollarcent als de nettocashpositie hoger ligt dan 200 miljoen dollar. Dat variabele deel kan oplopen naar 8 dollarcent per kwartaal, als PAAS netto meer dan 400 miljoen dollar in kas heeft. De korting van het Contingent Value Right (CVR), dat apart noteert onder het tickersymbool PAASF, bedraagt 36 procent. Eén CVR geeft recht op 0,0497 gewone aandelen van PAAS als de Escobalmijn in Guatemala voor 2029 weer wordt opgestart. Er liepen al twee preconsultatiegesprekken met de lokale Xinca-gemeenschap. Momenteel kost het onderhoud van de mijn en de installaties zo'n 1,8 tot 2 miljoen dollar per maand.De inflatie van de kosten wordt voorlopig gecompenseerd door hogere opbrengsten van bijproducten als zink, koper en lood. Daardoor hoefde PAAS zijn kostenprognoses voor het hele boekjaar niet te verhogen. Ondanks de trage jaarstart aan de productiezijde heeft het ook zijn productieprognoses gehandhaafd. Op korte termijn beweegt PAAS mee met de grillen van de goud- en zilverprijs. De mijngroep is financieel gezond en heeft een groot exploratiepotentieel.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 22,47 dollarTicker: PAAS USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 4,5 miljard dollarK/w 2021: 25Verwachte k/w 2022: 26,5Koersverschil 12 maanden: -34%Koersverschil sinds jaarbegin: -7,5%Dividendrendement: 2,1%