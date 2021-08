De cijfers van het tweede kwartaal bij Pan American Silver (PAAS) lagen grotendeels in lijn met de verwachtingen. Het bedrijf zag zich al na het eerste kwartaal genoodzaakt om de jaarprognoses te verlagen. Dit had vooral te maken met ventilatieproblemen in een nieuwe mijnschacht bij La Colorada in Mexico. Daarnaast werd ook de productie bij Manantial Espejo in Argentinië zwaarder dan verwacht getroffen door de coronamaatregelen. Maar de ventilatieproblemen zijn opgelost terwijl ook in Argentinië de corona-impact grotendeels is verdwenen.

De nieuwe prognoses, die ook na het tweede kwartaal werden gehandhaafd, gaan uit van een output van 20,5 tot 22 miljoen troy ounce zilver en 605.000 tot 655.000 troy ounce goud. De totale productiekosten voor zilver zullen uitkomen op 14,25 tot 15,75 dollar per troy ounce en die voor goud tussen 1135 en 1250 dollar. PAAS produceerde in het tweede kwartaal 142.300 troy ounce goud en 4,48 miljoen troy ounce zilver. Dat leverde een omzet op van 382,1 miljoen dollar (+53%) waarvan 67,3 procent afkomstig was van goud. De geschoonde nettowinst bedroeg 46,63 miljoen dollar of 0,22 dollar per aandeel tegenover 0,05 dollar een jaar eerder. De mijngroep realiseerde een operationele kasstroom van 87,1 ...

De nieuwe prognoses, die ook na het tweede kwartaal werden gehandhaafd, gaan uit van een output van 20,5 tot 22 miljoen troy ounce zilver en 605.000 tot 655.000 troy ounce goud. De totale productiekosten voor zilver zullen uitkomen op 14,25 tot 15,75 dollar per troy ounce en die voor goud tussen 1135 en 1250 dollar. PAAS produceerde in het tweede kwartaal 142.300 troy ounce goud en 4,48 miljoen troy ounce zilver. Dat leverde een omzet op van 382,1 miljoen dollar (+53%) waarvan 67,3 procent afkomstig was van goud. De geschoonde nettowinst bedroeg 46,63 miljoen dollar of 0,22 dollar per aandeel tegenover 0,05 dollar een jaar eerder. De mijngroep realiseerde een operationele kasstroom van 87,1 miljoen dollar. Na kapitaaluitgaven ten belope van 66 miljoen dollar bleef een vrije kasstroom van 21,1 miljoen dollar over. Dat brengt de vrije kasstroom over de vier vorige kwartalen op 196,1 miljoen dollar. Financieel staat PAAS er opperbest voor. De goud- en zilverdelver heeft geen langetermijnschulden en alleen voor 47,7 miljoen dollar aan leaseverplichtingen op de balans staan. De cashpositie bedroeg eind juni 240,4 miljoen dollar. De liquiditeit wordt aangevuld met een kredietfaciliteit van 500 miljoen dollar. Daarnaast beschikt PAAS over een participatie in Maverix Metals waarvan de marktwaarde eind juni 140 miljoen dollar bedroeg. Na het afsluiten van het kwartaal verkocht PAAS nog het Waterloo-exploratieproject voor 22,7 miljoen dollar. Het kwartaaldividend wordt verhoogd van 7 naar 10 dollarcent, wat tegen de huidige koers een rendement van 1,6 procent oplevert. Aandeelhouders van PAAS die ook het Contingent Value Right (CVR) bezitten (dat apart noteert onder het tickersymbool PAASF) moeten nog even geduld oefenen. Bij de overname van Tahoe Resources in 2019 kregen de toenmalige aandeelhouders een CVR dat overeenkomt met 0,0497 aandelen PAAS. Die omzetting kan pas gebeuren als de Escobal-zilvermijn in Guatemala voor eind februari 2029 weer wordt opgestart. Lukt dat niet, dan loopt de CVR waardeloos af. De mijn, die tot 20 miljoen troy ounce zilver kan opleveren, ligt al sinds 2017 stil na een conflict tussen de toenmalige eigenaar Tahoe Resources en de overheid. Het management van PAAS probeert de onderhandelingen weer vlot te trekken. Er zijn intussen al een aantal consultaties gebeurd met de nieuwe regering en vertegenwoordigers van de Xinca-gemeenschap. De intrinsieke waarde van PAASF ligt met de huidige koers van PAAS op 1,26 dollar en het CVR noteert tegen 0,8 dollar of een korting van 37 procent. Er zijn in de mijnbouwsector geen garanties maar de kans is toch reëel dat Escobal voor 2029 weer wordt opgestart. In dat geval is PAASF een manier om PAAS extra goedkoop binnen te halen.ConclusieHet aandeel van Pan American Silver ligt de voorbije maanden zwak op koers en dat heeft in de eerste plaats te maken met de tegenvallende evolutie van de edelmetaalprijzen. Operationeel zijn de problemen opgelost, waardoor de tweede jaarhelft een stuk beter zal zijn dan de eerste. PAAS verkeert in een uitstekende financiële gezondheid waardoor het dividend kon worden opgetrokken. Tegen elf keer de verwachte winst is het aandeel een koopje voor de lange termijn.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 25,44 dollarTicker: PAAS USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 5,4 miljard dollarK/w 2020: 24Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: -25%Koersverschil sinds jaarbegin: -26%Dividendrendement: 1,6%