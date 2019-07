Van 27 juni tot 3 juli stellen we de tien favoriete aandelen van Inside Beleggen voor de tweede jaarhelft aan u voor. Vandaag: Pan American Silver

Pan American Silver was in de eerste jaarhelft de speelbal van de edelmetaalprijzen. Hoewel het bedrijf operationeel niet ontgoochelde, staat de koers lager dan begin dit jaar en twaalf maanden geleden. De overname van Tahoe Resources speelde daarin een grote rol. Het belangrijkste actief van Tahoe is een mijn in Guatemala (Escobal) die niet operationeel is. Het is niet duidelijk wanneer dat wel het geval zal zijn. Beleggers hebben het lastig met die onzekerheid. De transactie hee...