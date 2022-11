Pan American Silver bracht eerder deze maand met Agnico-Eagle Mines een overnamebod uit op sectorgenoot Yamana Gold. Dat is een goede match voor het mijnbedrijf.

De consolidatie in de edelmetaalsector zet door en ook Pan American Silver (PAAS) speelt daar een actieve rol in. Het bracht eerder deze maand met Agnico-Eagle Mines (AEM) een overnamebod uit op sectorgenoot Yamana Gold. Het bod bestaat uit een cash- en een aandelendeel en heeft een totale waarde van 4,8 miljard dollar. Op 31 mei was Yamana al het hof gemaakt door het Zuid-Afrikaanse Gold Fields, dat uitpakte met een bod in aandelen voor 6,7 miljard dollar. Maar de voorbije maanden zijn de edelmetaalprijzen en de koersen van de meeste mijnaandelen sterk gezakt. Daardoor daalde de waarde van dat bod met meer dan een derde naar 4 miljard dollar. Bovendien stond de grootste aandeelhouder van Gold Fields, Van Eck Global, niet achter de overname omdat die te w...

De consolidatie in de edelmetaalsector zet door en ook Pan American Silver (PAAS) speelt daar een actieve rol in. Het bracht eerder deze maand met Agnico-Eagle Mines (AEM) een overnamebod uit op sectorgenoot Yamana Gold. Het bod bestaat uit een cash- en een aandelendeel en heeft een totale waarde van 4,8 miljard dollar. Op 31 mei was Yamana al het hof gemaakt door het Zuid-Afrikaanse Gold Fields, dat uitpakte met een bod in aandelen voor 6,7 miljard dollar. Maar de voorbije maanden zijn de edelmetaalprijzen en de koersen van de meeste mijnaandelen sterk gezakt. Daardoor daalde de waarde van dat bod met meer dan een derde naar 4 miljard dollar. Bovendien stond de grootste aandeelhouder van Gold Fields, Van Eck Global, niet achter de overname omdat die te weinig synergievoordelen opleverde. PAAS en Agnico-Eagle zagen hun kans schoon, waarbij ze bovendien werden gesteund door het management van Yamana. Een overname door twee bedrijven lijkt vreemd, maar houdt wel steek. Yamana produceerde vorig jaar 1 miljoen troy ounce goudequivalent (goud en zilver gecombineerd). Een belangrijk actief is de participatie van 50 procent in Malartic (Québec), een joint venture met Agnico-Eagle, dat de andere helft bezit. De Canadese activa gaan naar Agnico-Eagle, terwijl PAAS de mijnen in Brazilië, Chili en Argentinië krijgt toebedeeld. Het is de bedoeling dat de operatie al in het eerste kwartaal wordt afgerond. Inclusief de activa van Yamana zal de goudproductie op jaarbasis verdubbelen van ongeveer 550.000 naar 1,1 miljoen troyounce. De zilverproductie zal toenemen met de helft tot 26 à 28 miljoen troyounce.De derdekwartaalcijfers lagen licht onder de verwachtingen. De zilverproductie (4,5 miljoen troyounce) daalde met 6 procent op jaarbasis en de goudproductie (128.800 troyounce) zelfs met 10 procent. In combinatie met lagere verkoopprijzen leidde dit tot een daling van de omzet (339 miljoen dollar) met 26 procent. Er was een klein aangepast nettoverlies van 2,8 miljoen dollar of 1 dollarcent per aandeel. PAAS verlaagde zijn jaarprognoses voor zilver van 19 tot 20,5 miljoen naar 18 tot 18,5 miljoen troy ounce. Dat is te wijten aan een lagere output bij Dolores (goud en zilver in Mexico) en lagere grades bij La Colorada. De totale productiekosten zullen aan de bovenkant van de eerder aangekondigde vork uitkomen (14,5 à 16 dollar). De productieprognose voor goud bleef ongewijzigd, net zoals de kostenprognose (1.450 à 1.550 dollar). PAAS had na het einde van het derde kwartaal 187,2 miljoen dollar in kas, aangevuld met een ongebruikte kredietlijn van 500 miljoen dollar. Het deel van de schuld van Yamana dat bij PAAS terecht komt, bedraagt 851 miljoen dollar. Dit komt pro forma overeen met een verhouding tussen de nettoschuld en de bedrijfskasstroom (ebitda) van 0,8. Dat is goed beheersbaar en de overname brengt de financiële stabiliteit dan ook niet in gevaar. Het dividend werd voor het derde kwartaal op 10 dollarcent vastgelegd. Dat is het minimumniveau dat kan worden aangevuld met een variabel gedeelte, naarmate de nettokaspositie toeneemt. Op basis van dat gegarandeerde minimumdividend bedraagt het rendement tegen de huidige koers 2,6 procent.De Zuid-Amerikaanse activa van Yamana zijn een goede match voor PAAS en ook de pijplijn aan nieuwe projecten is een plus. Daarnaast zitten ook de edelmetaalprijzen weer in de lift. De grotere omvang creëert schaalvoordelen en lagere kosten. Tegen amper 2 keer de omzet en 1,4 keer de boekwaarde is het aandeel nog altijd erg goedkoop. Koopwaardig. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 15.31Ticker: PAAS USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 3.2 miljard dollarK/w 2021: 102.1Verwachte k/w 2022: 19.9Koersverschil 12 maanden: -44.9%Koersverschil sinds jaarbegin: -37%Dividendrendement: 2.6%