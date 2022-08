Door een operationele tegenvaller produceerden de mijnen van Pan American Silver onder de verwachtingen. Het mijnbedrijf beschikt wel over hoge reserves en is financieel kerngezond.

Het aandeel van Pan American Silver (PAAS) kreeg een tik na een tegenvaller in het tweede kwartaal. De productiecijfers van de Mexicaanse Dolores-mijn (goud en zilver) bleven al een aantal kwartalen achter op de verwachtingen. Intussen is duidelijk dat de verwachte high-gradezone er niet is of op zijn minst veel kleiner is dan begroot. In combinatie met de oplopende kosten werd het mijnen in het ondergrondse deel stilgelegd. De activiteit kan worden hervat zodra de kosten dalen en de goud- en zilverprijzen stijgen.

...

Het aandeel van Pan American Silver (PAAS) kreeg een tik na een tegenvaller in het tweede kwartaal. De productiecijfers van de Mexicaanse Dolores-mijn (goud en zilver) bleven al een aantal kwartalen achter op de verwachtingen. Intussen is duidelijk dat de verwachte high-gradezone er niet is of op zijn minst veel kleiner is dan begroot. In combinatie met de oplopende kosten werd het mijnen in het ondergrondse deel stilgelegd. De activiteit kan worden hervat zodra de kosten dalen en de goud- en zilverprijzen stijgen. De mijnen van PAAS produceerden in het tweede kwartaal 4,53 miljoen troy ounce zilver, een fractie meer dan een jaar eerder (4,48 miljoen), maar wel 5 procent onder de verwachtingen. De goudproductie werd zwaarder getroffen en daalde naar 128.300 troy ounce, tegenover nog 142.300 troy ounce vorig jaar. Ook de output van zink, lood en koper lag lager. De gemiddelde ontvangen goudprijs lag met 1.850 dollar wel hoger dan een jaar eerder (1.809 dollar). De zilverprijs daalde van 26,88 naar 22,03 dollar per troy ounce. Daardoor kwam de groepsomzet 10 procent lager uit op 340,5 miljoen dollar. De problemen bij Dolores hadden ook een impact op de winst. Doordat de levensduur van de mijn korter is dan verwacht, moeten de reserves worden bijgesteld, van 529 miljoen troy ounce zilver naar 515 miljoen troy ounce en van 4,2 miljoen troy ounce goud naar 3,6 miljoen. Vanwege de kortere levensduur van de mijn heeft PAAS een waardevermindering van 99,1 miljoen dollar geboekt. De lagere voorraden hadden een impact van 62,8 miljoen dollar. Daarbij kwam nog een belastingfactuur van 42,4 miljoen dollar. Dat leverde een aanzienlijk nettoverlies van 173,6 miljoen dollar op, tegenover nog een winst van 71,24 miljoen dollar een jaar eerder. Exclusief de eenmalige posten bleef het verlies beperkt tot 6,5 miljoen dollar, of 3 dollarcent per aandeel. De productieprognoses voor het hele boekjaar bleven gehandhaafd.PAAS hanteert een vork van 19 à 20,5 miljoen troy ounce zilver en 550.000 à 605.000 troy ounce goud. Na de eerste jaarhelft bedragen de productiecijfers 9,16 miljoen troy ounce zilver en 259.400 troy ounce goud. De tweede jaarhelft zou beterschap moeten brengen dankzij La Colorada. De ventilatieproblemen zijn er opgelost. De productiecijfers liep al op naar 1,7 miljoen troy ounce, tegenover 1,4 miljoen in het eerste kwartaal. Bij Escobal in Guatemala werd de preconsultatiefase met het ministerie van Mijnbouw en de lokale Xinca-gemeenschap afgerond. Nu gaat de consultatiefase in, die hopelijk uitmondt in het heropstarten van de mijn.De prognose voor de productiekosten bleef ongewijzigd voor zilver (14,5 à 16 dollar), die voor goud werd verhoogd naar 1.450 à 1.550 dollar, tegenover 1.240 à 1365 dollar. De cashpositie daalde van 326,1 naar 241,3 miljoen dollar. Die wordt aangevuld met een ongebruikte kredietlijn van 500 miljoen dollar. De waarde van de participatie in Maverix Metals bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal 112,5 miljoen dollar. Het dividend werd aan de hand van de nettocashpositie vastgelegd op 11 dollarcent per aandeel.Ondanks de problemen bij Dolores bleven de productieprognoses voor dit boekjaar ongewijzigd. De kosten nemen wel toe, maar de metaalprijzen niet. Dat zet druk op de winstmarges. Pan American Silver beschikt gelukkig over hoge reserves en is financieel kerngezond. Tegen minder dan 2 keer de omzet en amper 1,3 keer de boekwaarde is het aandeel goedkoop. We bekijken de uitbreiding van de positie in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 15,92 dollarTicker: PAAS USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 3,4 miljard dollarK/w 2021: 14Verwachte k/w 2022: 13Koersverschil 12 maanden: -34%Koersverschil sinds jaarbegin: -33%Dividendrendement: 2,8%