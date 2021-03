Pan American Silver bezit enkele wildcardprojecten waar de markt momenteel geen waarde aan toekent.

Pan American Silver heeft een lastig operationeel jaar achter de rug, door de verplichte mijnsluitingen als gevolg van de pandemie. Maar er is beterschap op komst. De output tussen oktober en december lag al een stuk hoger dan in het tweede en derde kwartaal. Dankzij de aantrekkende prijzen bereikte de omzet in het vierde kwartaal zelfs een record van 430,5 miljoen dollar (+6%). De mijnen van de groep produceerden 4,87 miljoen troy ounce zilver (-27% op jaarbasis) en 152.900 troy ounce goud (-12%), meer dan de respectievelijk 4,1 miljoen en 116.900 troy ounce van het derde kwartaal. De gemiddelde ontvangen zilverprijs bedroeg 24,72 dollar per troy ounce. Met productiekosten van 10,37 dollar levert dat een marge op van bijna 60 procent op de verkoopprijs.De jaarcijfers ogen minder fraai. De zilverproductie daalde op jaarbasis met een derde naar 17,3 miljoen troy ounce. Pan American Silver realiseert 42 procent van de omzet in Peru en daar gingen de mijnen vorig jaar twee keer voor een lange periode dicht. Toen er wel kon worden geproduceerd, waren er beperkingen. Bij Morococha en Huaron daalde de output met respectievelijk 52 en 43 procent. Bij La Colorada in Mexico daalde de productie met 39 procent naar 5 miljoen troy ounce zilver. Dat had niet alleen te maken met de verplichte sluiting, maar ook met het feit dat het deel van de mijn met de rijkste ertslagen tijdelijk niet toegankelijk was door onvoldoende ventilatie. Werkzaamheden liepen vertraging op door personeelstekort. Pan American Silver verwacht dat de output van La Colorada dit jaar met bijna de helft zal toenemen naar 7,3 miljoen troy ounce. De gemiddelde ontvangen prijs per troy ounce verkocht zilver bedroeg vorig jaar 20,6 dollar, een kwart meer dan in 2019. Tijdens de eerste twee maanden van dit jaar bedraagt de gemiddelde zilverprijs 26 dollar. De goudproductie (522.400 troy ounce) daalde vorig jaar veel minder hard (-6,4%), omdat de Canadese mijnbouwindustrie grotendeels ongeschonden uit de coronacrisis kwam. Bell Creek en Timmins West produceerden samen zelfs 3,2 procent meer goud dan een jaar eerder. Bij Shahuindo in Peru bleef de output ongewijzigd op jaarbasis. Bovendien voegde een nieuwe ontdekking 406.000 troy ounce goud extra aan de reserves toe. Bij La Arena in Peru daalde de output met 14 procent. Dankzij de hogere prijzen steeg de operationele kasstroom op groepsniveau vorig jaar met 64 procent naar 462,3 miljoen dollar. De winst per aandeel klom met 48 procent naar 1,16 dollar. Voor het lopende boekjaar verwacht Pan American Silver een zilverproductie tussen 22,5 en 24 miljoen troy ounce, een groei met 35 procent. De uitbreiding van de Dolores-mijn in Mexico zal de goudproductie opkrikken naar 605.000 tot 635.000 troy ounce. Op groepsniveau zal 58 procent van de omzet van goud afkomstig zijn en 28 procent van zilver.Pan American Silver loste de resterende bankschuld van 275 miljoen dollar af en is nu schuldenvrij. Eind vorig jaar stond voor 279 miljoen dollar aan cash en investeringen op de balans. Het kwartaaldividend blijft ongewijzigd op 7 dollarcent per aandeel.ConclusieDe focus op goud werkt in het nadeel van Pan American Silver, want het gele metaal presteert beduidend minder goed dan zilver. We verwachten dat de productie dit jaar normaliseert. Dat betekent op jaarbasis een flinke groei van de omzet, de kasstromen en de winst. Pan American Silver is ook goedkoper dan de concurrentie en bezit enkele wildcardprojecten waar de markt momenteel geen waarde aan toekent. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 32,02 dollarTicker: PAAS USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 6,8 miljard dollarK/w 2020: 27Verwachte k/w 2021: 15,5Koersverschil 12 maanden: +57%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: 0,9%