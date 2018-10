Perfecte storm treft K+S

De Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S (voluit Kali und Salz) zit al enkele maanden in de hoek waar de klappen vallen. 2018 diende zich nochtans beloftevol aan. Vorig jaar startte de productie van Bethune, het nieuwbouwpotasproject in het Canadese Saskatchewan, de eerste potasfabriek van K+S buiten Duitsland. Kwaliteitsproblemen drukten de verwachte productieprognose van Bethune voor 2018 echter met 0,2 miljoen ton tot 1,4 à 1,5 miljoen ton. Het goede nieuws is dat de problemen gradueel tegen eind 2019 volledig van de baan zijn. Cruciaal is dat de lager dan verwachte productie wel aan de kwaliteitsvereisten voldoet. Bethune zal in 2018 positief bijdragen aan de bedrijfskasstroom (ebitda) en moet in 2019 een positieve bedrijfswinst (ebit) leveren. Het plan om tegen 2023 de productie op te trekken tot 2,...