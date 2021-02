Melexis heeft het aan zichzelf te danken dat het optimaal kon profiteren van gunstige marktomstandigheden in het vierde kwartaal.

De halfgeleidergroep profiteerde in het laatste kwartaal van 2020 van een ideale mix: door de stijgende autoverkoop trok de vraag flink aan op een moment dat de klanten te weinig halfgeleiders in voorraad hadden. Na het derde kwartaal waren er al signalen dat de automarkt herstelde, en die trend zette in het vierde kwartaal door. Door een gebrek aan productiecapaciteit in de halfgeleidersector kampten de autoproducenten en hun toeleveranciers al snel met tekorten. Melexis had de voorraden wel op peil gehouden, en kon daar optimaal van profiteren. Dat was geen toevalstreffer, wel een bewuste strategie. Met 147,4 miljoen euro omzet in het vierde kwartaal ging Melexis vlot over zijn eigen prognoses (140 miljoen) en die van de analisten (145 miljoen). Tegenover het derde kwartaal was dat een groei met 21 procent, ondanks een negatief wisselkoerseffect van 3 procent door de goedkope dollar. Net als in het derde kwartaal moest Melexis daardoor de waarde van de voorraden herberekenen. Die daalde naar 123,5 miljoen euro, tegenover 128,5 miljoen een jaar eerder. De euro/dollar-verhouding is intussen gedaald van 1,23 naar 1,2. Melexis houdt in de prognoses voor het boekjaar 2021 rekening met 1,21. De brutomarge en operationele marge kwamen uit op respectievelijk 39,5 en 17,5 procent. Melexis realiseerde ook een vrije kasstroom van 29,6 miljoen euro. Door het sterke vierde kwartaal was er ook over het volledige boekjaar omzetgroei. De jaaromzet bedroeg 507,5 miljoen euro (+4%) en de brutomarge 39 procent. Melexis verdiende netto 65,3 miljoen euro (+15%), of 1,72 euro per aandeel. Opmerkelijk was de groei van de omzet in het segment van de consumentenelektronica en andere industriële toepassingen (+40%). Daar zijn de marges lager, maar de hogere marges in het automotivesegment compenseren dat. Vooral de groei van het aantal halfgeleiders per wagen is van belang. Die ligt bij elektrische en hybride wagens veel hoger dan bij klassieke verbrandingsmotoren. Melexis verwacht het orderboek in de hele eerste jaarhelft flink zal aandikken. Voor de tweede jaarhelft is de groep voorzichtiger. De omzetprognose voor het eerste kwartaal bedraagt 155 tot 160 miljoen euro, zo'n 10 procent boven de verwachtingen. Voor het hele jaar mikt Melexis op 15 tot 20 procent omzetgroei en een brutomarge van 41 procent. Melexis realiseerde over het boekjaar 2020 een vrije kasstroom van 71 miljoen euro, tegenover 66 miljoen een jaar eerder. De halfgeleidergroep had na het vierde kwartaal 59 miljoen euro in kas en een langetermijnschuld van 64 miljoen. De topvrouw en mede-oprichter, Françoise Chombar, stopt deze zomer als CEO en wordt voorzitter. De raad van bestuur zal op de algemene aandeelhoudersvergadering een slotdividend van 0,9 euro bruto per aandeel voorstellen. Dat brengt het totale dividend op 2,2 euro bruto per aandeel.ConclusieBehalve de goedkope dollar zaten de marktomstandigheden in het vierde kwartaal mee. Melexis heeft het wel aan zichzelf te danken dat het daar optimaal van kon profiteren. Het aandeel noteert tegen meer dan 6 keer de verwachte omzet en ruim 20 keer de bedrijfswinst. Uitgaand van een stijging van de winst per aandeel met een kwart in 2021, ligt de koers-winstverhouding boven 40. Dat is erg duur. Een verdere klim is op korte termijn niet uitgesloten, want Melexis gaat als een overnamekandidaat over de lippen. Maar dat argument weegt te licht om achter de koers aan te hollen.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 97,5 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,9 miljard euroK/w 2020: 57Verwachte k/w 2021: 45Koersverschil 12 maanden: +27%Koersverschil sinds jaarbegin: +22%Dividendrendement: 2,3%