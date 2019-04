Murray Kessler, de nieuwe CEO van Perrigo, is aan zet om met een overtuigend plan te komen dat weer groeiperspectief biedt. Maar de Ierse belastingclaim blijft boven de groep hangen.

2018 eindigde stormachtig voor Perrigo, de speler in voorschriftvrije en generische geneesmiddelen. Door een nieuwe jobstijding net voor Kerstmis maakte de beurskoers een nieuwe duik van net geen 30 procent. Op 21 december raakte bekend dat de Ierse autoriteiten 1,8 miljard dollar van Perrigo claimen in een dispuut over de ontwijking of de ontduiking van belasting. Heel wat Amerikaanse spelers uit de gezondheidszorg hebben hun hoofdzetel in Ierland vanwege de belastingvriendelijke status van dat land. Die dreigende boete bedraagt bijna twee keer de bedrijfskastroom (ebitda) van het boekjaar 2018, vier keer de kaspositie en een kleine 30 procent van de diep weggezakte beurskapitalisatie van de groep. Bovendien was het management van Perrigo al eind november op de hoogte van de claim, dri...