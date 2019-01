Perrigo gaat van de regen in de drop

Het gaat van kwaad naar erger bij de speler in voorschriftvrije (over the counter, OTC) en generische (Rx) producten. Perrigo komt maar niet uit het sukkelstraatje en strompelt van jobstijding naar jobstijding. Op 21 december maakte de koers een nieuwe duik van net geen 30 procent toen bekend raakte dat de Ierse autoriteiten 1,8 miljard dollar van Perrigo claimen in een dispuut over belastingontwijking. Heel wat Amerikaanse spelers uit de gezondheidszorg hebben hun hoofdzetel in het belastingvriendelijke Ierland. Het bedrag is bijna 2 keer de bedrijfskastroom (ebitda) die voor het boekjaar 2018 wordt verwacht, 4 keer de kaspositie en een derde van de diep weggezakte beurskapitalisatie van de groep. Bovendien zou het management van Perrigo al eind nove...