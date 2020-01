De aankondiging dat er een einde is gekomen aan de dalende omzettrend, deed de koers van Perrigo in enkele dagen opveren met 20 procent.

Op 9 mei stelde Murray Kessler, de derde CEO van Perrigo in een jaar tijd, zijn transformatieplan Perrigo Advantage voor. Na de aankondiging was de reactie veeleer lauw. De voorlopige cijfers over het vierde kwartaal en dus voor het boekjaar 2019 konden midden januari wel een koersrally op gang brengen. Het aandeel van de speler in voorschriftvrije en generische producten blijft volatiel. Het dieptepunt kwam er nadat eind 2018 bekend raakte dat de Ierse autoriteiten 1,8 miljard dollar van Perrigo claimen in een dispuut over belastingontwijking of -ontduiking. Veel Amerikaanse spelers in de gezondheidszorg hebben hun hoofdzetel om fiscale redenen in Ierland gevestigd.De kernpunten van het transformatieplan waren een kostenbesparing van 100 miljoen dollar per jaar en meer verkopen via e-commerce. Bovendien wil Perrigo de afdeling Rx Pharmaceuticals afsplitsen met het oog op een verkoop of een fusie. Rx Pharmaceuticals is een nichespeler in generische producten op voorschrift, die zorgt voor een jaaromzet van 900 miljoen dollar. De marge bedraagt wel het dubbele van de voorschriftvrije of OTC-activiteiten. Daarnaast is er de overname voor 750 miljoen dollar van Ranir Global Holdings, een vooraanstaande producent van privatelabelproducten voor onder meer mondhygiëne zoals tandenborstels en tandpasta. Die moet het wereldwijde leiderschap van Perrigo in dat marktsegment verstevigen en meteen bijdragen tot de omzet en de winst. Het dochterbedrijf PetIQ, gespecialiseerd in dierengeneeskunde, heeft Perrigo voor 185 miljoen dollar van de hand gedaan. Na een ongebreidelde expansie - inclusief de overname van Omega Pharma voor 3,6 miljard euro in 2014 - worstelt Perrigo al jaren om de groeimachine opnieuw op gang te brengen. De recordomzet van 5,4 miljard dollar dateert nog altijd uit 2015. Op basis van de voorlopige omzetcijfers - de definitieve resultaten volgen in de laatste week van februari - zou de jaaromzet op 4,8 miljard dollar uitkomen, tegenover 4,73 miljard dollar in 2018. De eigen prognose bedraagt 4,6 miljard à 4,7 miljard dollar, en de analistenconsensus 4,77 miljard dollar. Dat er een einde is gekomen aan de dalende omzettrend, deed de koers in enkele dagen met 20 procent opveren. Ondanks de winstverbeteringsprogramma's zou de winst per aandeel over 2019 volgens de gemiddelde analistenschatting wel nog zakken tot 3,98 dollar per aandeel, tegenover 4,55 dollar in 2018 en nog 7,59 dollar in 2015. In het vierde kwartaal rekent de markt wel op een hogere winst per aandeel dan in het vierde kwartaal in 2018 (1,03 versus 0,97 dollar).Kessler is overtuigd van het welslagen van het transformatieproces, al geeft hij toe dat Perrigo nog aan het begin ervan staat. De analistenconsensus mikt voor 2020 zowel op een hogere omzet als op een hogere winst, met een omzetdoelstelling van 4,9 miljard dollar en 4,25 dollar winst per aandeel. De analisten hebben dus wel enig vertrouwen in de transformatie, zonder dat ze rekening houden met een spectaculaire omzet- en winstverbetering in de komende jaren. ConclusieHet aandeel is naar de normen van Wall Street ronduit goedkoop tegen 1,2 keer de boekwaarde, 11 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2019, en 10 keer die voor 2020. We kijken eind februari uit naar de winstcijfers, om te zien of Perrigo zorgt voor een aangename verrassing. Intussen blijven we een afwachtende houding aannemen tegenover het aandeel. Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2CKoers: 59,02 dollarTicker: PRGO USISIN-code: IE00BGH1M568Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 8,03 miljard dollarVerwachte k/w 2019: 15Verwachte k/w 2020: 13Koersverschil 12 maanden: +30%Koersverschil sinds jaarbegin: +14%Dividendrendement: 1,4%