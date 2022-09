Dankzij de sterke operationele resultaten blijft de balans van de lingerieproducent ijzersterk.

"Een nieuwe CEO moet bescheiden zijn en durven te erkennen dat de strategie werkt", zegt Peter Corijn, die in mei Marleen Vaesen opvolgde als CEO van de lingerieproducent Van de Velde. De halfjaarcijfers tonen aan dat er geen behoefte is aan een grote revolutie bij Van de Velde. Vooral dankzij het herstel van de relaties met de boetieks kan het bedrijf opnieuw aanknopen met een duurzame groei. De verkoop via de 25 eigen winkels en de webshop dikte met 19,1 procent aan, terwijl de verkoop aan het netwerk van andere boetieks steeg met 16 procent. De vergelijkbare omzet, met correctie voor eerdere of latere seizoenleveringen, steeg met 21,5 procent in de eerste helft van dit jaar. De winstgevendheid maakte een nog grotere sprong, getuige een toename van de vergelijkbare bedrijfscashflow met 30 procent. De nettowinst steeg met 26 procent tot 22,9 miljoen euro, goed voor 1,75 euro per aandeel.Verschillende factoren stuwden de omzet. Zo keerden de consumenten in groten getale terug naar de fysieke winkels. Dat zag Van de Velde graag gebeuren omdat de juiste pasvorm een belangrijke verkooptroef is voor de merken van het bedrijf. Van de Velde verkocht meer setjes van een hogere prijsklasse of zonder kortingen. Met het einde van corona en het einde op de reisbeperkingen herstelde ook de verkoop van badmode grotendeels. Gezien die tijdelijke postcorona-effecten zijn groeicijfers van 20 procent zijn niet vol te houden, maar een gestage groei van de omzet en de winst richting nieuwe records is de volgende jaren heel waarschijnlijk.Zijn de vooruitzichten op de langere termijn goed, dan moet ook Van de Velde met een bang hart afwachten hoe de consument reageert op de gestegen energiefactuur. Het bedrijf is heel voorzichtig in de vooruitzichten voor de tweede helft, waardoor de beurskoers koel reageerde op de sterke halfjaarcijfers. "De impact van de economische onzekerheid op onze groei is niet duidelijk. De toestand is niet dramatisch, maar we voelen ongerustheid bij de klanten", zegt Corijn. Van de Velde is van plan de stijging van de kosten door te rekenen in de eindprijzen. Dat impliceert een prijsstijging van 5 procent in het najaar en nog eens 5 procent volgend jaar.Een grote werf voor de nieuwe CEO is de expansie buiten de Benelux. Het model van zelfstandige boetieks die de merken van Van de Velde uitdragen, is uniek in België en dus moeilijk te kopiëren naar de Duitse of Franse markt. Ook in de Verenigde Staten lukt de expansie voorlopig niet. Van de Velde baat er drie winkels uit, die winstgevend zijn, maar groeiplannen zijn er nog niet. "Toch moeten we succesvol kunnen zijn in de VS. We hebben een goed product en het is de grootste markt", zegt Corijn.Dankzij de sterke operationele resultaten blijft de balans van het bedrijf ijzersterk, want schuldenvrij. De nettokaspositie is wel gedaald 73 naar 54 miljoen euro door de aanleg van grotere voorraden om de groei te ondersteunen, door de uitkering van het dividend en door het inkoopprogramma van eigen aandelen.ConclusieDe beurskoers volgde de voorbije maanden het herstel van de omzet en de winst niet meer, ondanks sterke halfjaarcijfers. Dat komt omdat beleggers zich zorgen maken dat de hoge energiefacturen ook de verkoop van lingerie zal aantasten. Maar een vertraging van de omzetgroei zal tijdelijk zijn en de perspectieven op langere termijn blijven gunstig. Voor een bedrijf met een sterke balans en gestage groeivooruitzichten is de waardering met een koers-winstverhouding van 12 aantrekkelijk. We behouden het koopadvies. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 35,6 euroTicker: VAN:BBISIN-code: BE0003839561Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 474 miljoen euroK/w 2021: 12Verwachte k/w 2022: 12Koersverschil 12 maanden: +21%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: 5,5%