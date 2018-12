Pet-recyclage is nieuwe groeipool voor Resilux

Resilux is een Oost-Vlaamse producent van pet-preforms en -flessen. De broers De Cuyper staan aan het hoofd van de onderneming. Resilux komt in Europa net onder de top. Tot voor kort was er naast de traditionele business ook de joint-venture Airolux, de maatschappij boven de Airopack-technologie. Dat is een technologie om vloeistoffen, poeders, gassen en producten met een gemiddelde tot hoge viscositeit (zoals crèmes, schuim, gels) af te vullen in pet met perslucht en zonder drijfgas. Maar de samenwerking mondde uit in de 'spuitbussenoorlog' met de familie Kelders. Als troostprijs kregen de aandeelhouders een kapitaalvermindering (16,30 euro per aandeel), want Resilux werd voor 62 miljoen euro uitgekocht. Dat geld helpt ook om een nieuwe businesspoot te ...