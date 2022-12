De positieve berichtgeving omtrent het goedkeuringstraject van leneolisib zorgde voor een koersuitbraak.

De eerste jaarhelft bleef de koers van het Nederlandse biotechbedrijf per saldo stabiel, maar vanaf eind juli volgde een koersuitbraak. De positief onthaalde cijfers over de eerste jaarhelft zetten ook in het derde kwartaal door. Na negen maanden was er een omzetstijging met 3,4 procent tot 151 miljoen dollar. Die was volledig te danken aan de grotere verkoop van het HAE-medicijn Ruconest, een opsteker na enkele jaren met regelmatige omzettegenvallers. De brutowinst nam met 7 procent toe, tot 139,7 miljoen dollar. Na negen maanden was de nettowinst verdubbeld tot 28,3 miljoen, in hoofdzaak dankzij een eenmalige meerwaarde van 12,8 miljoen dollar door het verkleinen van het belang in BioConnection. De kaspositie bleef stabiel op 190 miljoen dollar. Pharming herhaalde de prognose van een enkelcijferige omzetgroei voor het hele jaar.De belangrijkste reden voor de koersstijging was echter de positieve berichtgeving over het goedkeuringstraject van leneolisib, een kandidaat-medicijn tegen de uiterst zeldzame immuunziekte APDS, waarop Pharming in 2019 de exclusieve licentie van Novartis verwierf. Na een succesvolle fase II/III-studie werd in de zomer duidelijk dat het Europese geneesmiddelenbureau EMA een versneld goedkeuringstraject zou toelaten. Pharming diende de goedkeuringsaanvraag op 11 oktober in. Een beslissing wordt verwacht tegen het einde van het tweede kwartaal van 2023. Pharming wil ook een goedkeuringsaanvraag indienen in het Verenigd Koninkrijk. Ook het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) keurde een versneld goedkeuringstraject voor leneolisib goed. De beslissing zou vallen op 29 maart 2023. Als alles goed loopt, kan Pharming vanaf het tweede kwartaal starten met de commercialisering van zijn tweede product in de Verenigde Staten, en vanaf de tweede jaarhelft in de eerste Europese landen. Een recente publicatie van de fase II/III-studieresultaten in een toonaangevend Amerikaans wetenschappelijk magazine is gunstig om de bewustwording rond APDS te vergroten. Pharming investeert volop in de commerciële lancering, maar benadrukt geen extra financiering nodig te hebben.Daarnaast wil het bedrijf het toepassingsgebied van leneolisib uitbreiden. Het start voor het jaareinde een klinisch onderzoeksprogramma op in APDS bij kinderen tussen één en twaalf jaar, en zal ook andere indicaties onderzoeken. In de eerste helft van 2023 start een klinische studie in Japan. Topman Sijmen de Vries verwacht op termijn meer omzet te halen uit leneolisib dan uit Ruconest, maar de weg is uiteraard nog lang. Belangrijk worden de prijszetting en de snelheid waarmee terugbetalingsovereenkomsten met de verzekeringsmaatschappijen kunnen worden onderhandeld.ConclusiePharming blijft uitkijken naar de overname van kandidaat-geneesmiddelen die de efficiëntie van het commerciële team kunnen versterken. Het aandeel is in de aanloop naar de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing over leneolisib op 29 maart 2023 nog koopwaardig. Als er groen licht komt, verwachten we dat de koers door de weerstand rond 1,27 euro breekt. Nadien worden we wellicht voorzichtiger, wegens het uitvoeringsrisico van de commercialisatie. Het risico blijft dus bovengemiddeld. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 1,12 euroTicker: PHARM NAISIN-code: NL0010391025Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 729,6 miljoen euroK/w 2021: 46Verwachte k/w 2022: 23Koersverschil 12 maanden: +52%Koersverschil sinds jaarbegin: +45%Dividendrendement: -