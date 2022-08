De nettowinst van Pharming is bijna verdrievoudigd. Hoewel dat komt door een eenmalige boekwinst, zijn de omzetgroei en een strategiebijstelling mooie opstekers.

De omzet van Pharming is in het tweede kwartaal gestegen naar 50,2 miljoen dollar. De nieuwe groei is een mooie opsteker voor het biotechbedrijf, dat de afgelopen jaren regelmatig kampte met omzettegenvallers. De brutowinst liep grofweg in lijn met de omzettoename met 2 procent op naar 46,2 miljoen dollar. Dat geeft aan dat Pharming de kosten goed in de hand houdt. De grote verrassing kwam onder aan de streep, waar de n...

De omzet van Pharming is in het tweede kwartaal gestegen naar 50,2 miljoen dollar. De nieuwe groei is een mooie opsteker voor het biotechbedrijf, dat de afgelopen jaren regelmatig kampte met omzettegenvallers. De brutowinst liep grofweg in lijn met de omzettoename met 2 procent op naar 46,2 miljoen dollar. Dat geeft aan dat Pharming de kosten goed in de hand houdt. De grote verrassing kwam onder aan de streep, waar de nettowinst een sprong maakte van 166 procent naar 15,7 miljoen dollar. Die flinke stijging was in hoofdzaak te danken aan een eenmalige meerwaarde van 12,8 miljoen dollar meerwaarde, die voortvloeide uit het verkleinen van het belang in BioConnection.Afgezien van de winstsprong liggen de resultaten in lijn met de verwachtingen en dat geldt ook voor de vooruitzichten. Pharming herhaalde de prognose van een enkelcijferige omzetgroei dankzij ietwat hogere verkopen van het HEA-medicijn Ruconest. Het bedrijf ligt ook op koers met de komende lancering van leniolisib tegen de zeldzame immuunziekte APDS. De kans is groot dat er in het eerste kwartaal van 2023 groen licht komt in de Verenigde Staten. Het Europese en Britse toelatingsproces loopt enkele kwartalen achter op de planning.Er is ook sprake van een kleine strategische koerswijziging. De ontwikkeling van een middel tegen acuut nierfalen en pre-eclampsie wordt gestopt. In plaats daarvan zet het bedrijf in op het vinden van nieuwe toepassingen van bestaande middelen en op overnames om de pijplijn en het productassortiment te verbreden. Met het oog op de ontwikkelingen rond het overgenomen leniolisib, lijkt dat een aanzienlijk betere inzet van de beschikbare middelen.Halverwege 2022 was de kaspositie 190,9 miljoen dollar. Als de beurswaarde voor dat bedrag wordt gecorrigeerd, komt de koers-winstverhouding bij een geschatte winst per aandeel van 0,05 dollar op 12. Dat is een heel redelijke waardering voor een biotechbedrijf met een goede strategie, een positieve nieuwsstroom en een geleidelijk stijgende omzet. Daarmee zijn alle ingrediënten aanwezig voor een koopadvies. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.