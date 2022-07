Philips wijt de problemen met slaapapparaten goeddeels aan een niet goedgekeurd schoonmaakmiddel.

Middelen met ozon zijn een belangrijke oorzaak van de afbraak van schuim, zou blijken uit onderzoeken door vijf onafhankelijke instituten. Philips zal dit waarschijnlijk gebruiken als verweer in de rechtszaken die zijn aangespannen in de Verenigde Staten. Als dat wordt geaccepteerd, zou dat de schadevergoedingen fors kunnen verlagen.Zover is het zeker nog niet. Het gaat erom wat de rechter, en eventueel een jury, vindt van dit argument, dat ongetwijfeld ook zal worden aangevallen door de klagende partijen. Op de beurs had het nieuws dan ook geen invloed op de koers. Het advies blijft onveranderd op 'houden'.