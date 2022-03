Just Eat Takeaway liet in zijn jaarcijfers een goede mix van groei en een trend richting winstgevendheid zien.

Het aantal orders en de omzet gingen vorig jaar met 33 procent vooruit. De groei in het Verenigd Koninkrijk en Ierland spant de kroon, met 52 procent meer bestellingen en 63 procent meer omzet. De investeringen die Just Eat Takeaway (JET) er sinds de overname van Just Eat heeft gedaan, lonen. Noord-Amerika groeide het minst met 19 procent meer bestellingen en 17 procent meer omzet. Een tegenvaller waren de limieten die Amerikaanse steden oplegden aan de commissies die maaltijdbezorgers mochten vragen aan restaurants. JET liep er 192 miljoen euro aan bedrijfskasstroom (ebitda) door mis. Zonder die plafonds zou JET in Noord-Amerika wél een positieve ebitda hebben gedraaid. Daarnaast neemt de druk op het management toe om het overgenomen GrubHub te doen renderen. Alle opties liggen op tafel, van een joint venture tot de verkoop van een deel van de Amerikaanse activiteiten. Geruchten daarover deden het aandeel vorige week met 10 procent stijgen. In het segment Zuid-Europa en Oceanië stegen de bestellingen met 38 procent en de omzet met 48 procent. JET is nog sterk aan het investeren in die regio, waardoor winst voorlopig uitblijft. Het traject lijkt daar op dat in Duitsland, waar JET tussen 2016 en 2019 sterk heeft geïnvesteerd en dat nu een van de rendabelste landen is. Noord-Europa is de meest mature markt voor JET, maar ook daar groeiden het aantal bestellingen met 35 procent en de omzet met 43 procent. Die regio is de enige waar JET winst boekt, met een ebitda-marge van 4 procent.Op lange termijn wil JET overal een marge van meer dan 5 procent halen. Noord-Europa dient als een blauwdruk voor de rest van de groep. Daar heeft JET een brede en winstgevende basis gelegd om voort te investeren in groei en de uitbreiding van het aanbod naar maaltijdbezorging en boodschappenleveringen. De uitbreiding van de logistieke activiteiten zet de brutomarges onder druk, maar dat is tijdelijk, belooft het management. Ondertussen bestaat 44 procent van de bestellingen uit leveringen, tegenover nog 24 procent in 2019. De vooruitzichten zijn dat JET zijn commissies op leveringen nog kan opkrikken en zijn logistieke netwerk nog efficiënter kan benutten. Financieel staat JET er goed voor. Het heeft begin vorig jaar een converteerbare obligatie van 1,1 miljard euro uitgegeven en is een extra lening van 300 miljoen euro aangegaan. Daarmee heeft het voldoende achter de hand om zijn investeringen voort te zetten. JET heeft nog een extra troef: het is voor 33 procent eigenaar van zijn Braziliaanse concurrent iFood. Daar is ooit een bod van 2,3 miljard op uitgebracht, maar dat vond JET te weinig. Na de overnames van Just Eat in 2020 en Grubhub in 2021 heeft JET zwaar geïnvesteerd om zijn positie op die markten te verstevigen. Dat gaf de bedrijfskasstroom (ebitda) een knauw en leidde in 2021 tot een negatieve ebitda-marge van -1,2 procent. Het management stelde beleggers gerust dat de verliezen vorig jaar hebben gepiekt en dat ze vanaf nu enkel zullen verbeteren.Alles staat in het teken van een gestage evolutie richting winstgevendheid, waarbij de langetermijngroei voorrang heeft op winst op korte termijn. Het traject naar duurzame winst lijkt eind vorig jaar ingezet, maar het is nog afwachten of dat doorzet. De afgelopen twee jaar is het bedrijf erg veranderd. Nu lijkt de rust terug te keren en kan het management voortbouwen. Voor die langetermijnvooruitzichten en de blijvende onderwaardering houden we het aandeel in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 29,84 euroTicker: TKWY NAISIN-code: NL0012015705Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 6 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -65%Koersverschil sinds jaarbegin: -40%Dividendrendement: -