Vopak levert dit jaar in, terwijl Boskalis en SBM hoger noteren.

De waarde van de beleggingen van de investeringsmaatschappij HAL is in 2021 ietsje toegenomen. De nettovermogenswaarde per aandeel HAL was eind 2021 151,22 euro tegenover 149,91 euro eind 2020. Maar vooral de belegging in Vopak zit tegen. Dat aandeel stond in 2020 nog boven 50 euro, eind 2021 was het ongeveer 30 euro en intussen staan we al onder 25 euro. Ook SBM Offshore was geen succes vorig jaar. Boskalis deed het beter. Zoals bekend heeft HAL dit jaar een bod gedaan op alle aandelen Boskalis en zet het daarmee door.Na de verkoop van GrandVision is het gewicht van de niet-beursgenoteerde deelnemingen in de portefeuille groter geworden. Die zijn lastiger te waarderen. De omzet van die bedrijven is volgens HAL 5,0 miljard euro. De omzet is gestegen met 12,3 procent, als de overnames niet meegenomen worden. Inclusief de overnames is de toename 47,9 procent. Beleggers lijken die deelnemingen te waarderen op gemiddeld genomen iets meer dan één keer de omzet, wat op zich niet als erg duur klinkt. Maar waarderingen hangen sterk af van bijvoorbeeld de winstmarges, het is dus moeilijk om te zeggen of het duur of goedkoop is.In de mededeling over de jaarresultaten werd niet gesproken over Coolblue. HAL bezit 48,9 procent van de aandelen in dit e-commercebedrijf. Het plan was om Coolblue naar de beurs te brengen, maar dat is vorig jaar uitgesteld. Het beursklimaat was de afgelopen maanden slecht. Op korte termijn lijkt die beursgang er niet in te zitten. Wanneer dat wel zal plaatsvinden, weten beleggers meteen wat de marktwaarde van Coolblue is. Dat kan natuurlijk meevallen, maar ook tegenvallen. Groeiaandelen hebben het tij op dit moment niet mee.ConclusieVopak levert dit jaar in, terwijl Boskalis en SBM hoger noteren. Boskalis staat natuurlijk hoger door het bod van HAL, dus dat is voor HAL-beleggers geen winst. De invloed van de oorlog in Oekraïne blijft volgens HAL binnen de perken. Geen reden om het advies te veranderen: het blijft 'houden'.Deze tekst is verschenen in Beleggers Belangen.