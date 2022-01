Analisten schatten de waarde van Porsche op 75 tot 100 miljard euro.

De Duitse Volkswagen-groep is een van grootste autoconstructeurs in de wereld en veruit de grootste van Europa. In de eerste negen maanden van 2021 verkocht ze 6,47 miljoen wagens. De merkenportefeuille is met Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley bij de personenwagens en Scania, MAN en Navistarbij de vrachtwagens, de sterkste ter wereld. Ze telt zo'n 300 modellen, voor elk budget wat wils. Maar de groep torpedeerde enkele jaren geleden zelf de ambitie van de toenmalige topman Martin Winterkorn om de grootste autobouwer ter wereld te worden. Het heeft de groep enkele jaren gekost om te herstellen van het schandaal rond de sjoemelsoftware, waarmee de groep knoeide met de uitstootwaarden. In de tussentijd groeide Tesla Motors uit tot het icoon van de autosector en de marktleider in elektrische wagens. Het afgelopen jaar kwam Volkswagen terug en het koestert ambitieuze plannen om de grootste producent en verkoper van elektrische wagens te worden. Tegen 2025 wil het Tesla Motors onttronen. In het eerste kwartaal van 2021 waren elektrische wagens goed voor amper 2,1 procent van het aantal verkochte wagens. In het derde kwartaal was dat opgelopen tot 6,2 procent, en voor het hele boekjaar moet het gemiddelde tussen 5 en 6 procent liggen. Dat is een verdubbeling van het aantal verkochte elektrische wagens ten opzichte van 2020. Tegen 2023 moet dat percentage gestegen zijn tot 11 procent, in 2025 tot 20 procent, in 2026 tot 25 procent en tegen 2030 tot de helft van de verkochte wagens. Om die ambitie waar te maken, zal Volkswagen 159 miljard euro uitgeven, stelt het nieuwe investeringsprogramma 2022-2026, dat begin december is bekendgemaakt. In het kader van die financiering blaast de groep al een jaar warm en koud over een beursgang van Porsche. Het luxemerk staat maar voor 3 procent van het aantal verkochte wagens, maar leverde in de eerste drie kwartalen van 2021 wel 24 procent van de bedrijfswinst (ebit). De hoge waardering van de beursgenoteerde concurrenten Ferrarien Tesla Motors steekt de ogen uit. Analisten schatten de waarde van Porsche op 75 tot 100 miljard euro.Het jaar 2021 begon spectaculair voor de groep met een fors herstel van de verkopen, maar in het derde kwartaal was het tij gekeerd. Vooral door het gebrek aan componenten kan de groep de bestellingen niet uitvoeren. De verkoopcijfers zakken in. Na negen maanden bedraagt de toename van het aantal verkochte wagens nog 6,9 procent(van 6,3 naar 6,5 miljoen), maar in de periode juli-september was er op jaarbasis een terugval van 24,4 procent. De omzet maakte wel een mooie sprong: van 155,5 miljard in januari-september 2020 tot 186,6 miljard euro in dezelfde periode van 2021 (+20%). Daarmee haalt de omzet weer het peil van 2019. De ebit klom van 2,3 naar 14,2 miljard euro, maar door een minder derde kwartaal blijft ze onder de 14,8 miljard van dezelfde periode in 2019. Voor het boekjaar blijft het management bij een ebit-marge van 6 à 7,5 procent. ConclusieVolkswagen is een goed uitgebalanceerde groep met een sterke merkenportefeuille en de ambitieuze doelstelling Tesla Motors uit te dagen in het segment van de elektrische wagens. Tegen 6,5 keer de verwachte winst voor 2022 en 0,55 keer de boekwaarde is het aandeel zeer goedkoop, temeer daar in de groep nog flink wat verborgen waarde zit, op de eerste plaats de winstmachine Porsche. Vandaar het positieve advies. De grootste autobouwer van Europa is een kandidaat voor opname in de voorbeeldportefeuille de komende weken/maanden.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 181,36 euroTicker: VOW3 GYISIN-code: DE0007664039Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 118,98 miljard euroK/w 2021: 5Verwachte k/w 2022: 6,5Koersverschil 12 maanden: +16%Dividendrendement: 2,7%