Het is nog wachten tot 17 augustus om te zien hoe Deceuninck het er in de eerste zes maanden van 2022 heeft afgebracht. De marktconsensus gaat nog uit van 26 procent winstgroei per aandeel voor 2022 en nog 16 procent voor 2023. Dat levert een goedkope waardering op tegen 'amper' 8 keer de verwachte winst en 4,4 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda). Met die laatste ratio behoort de profielenproducent van ramen en deuren tot de goedkoopste waarden op Euronext Brussel. Na de stevige omzetwaarschuwing bij Kingspan (zie ook blz.91) mogen we ervan uitgaan dat na een wellicht goed eerste halfjaar meer reden tot voorzichtigheid is voor de tweede jaarhelft. De conclusie na boekjaar 2021 was: een prima omzetcijfer, maar een mindere marge. Mogelijk is er een hogere marge in 2022, maar wordt de omzetgroei moeilijker, vooral in de tweede jaarhelft. Heel veel vertrouwen heeft de markt er niet in. Van een piek net boven 4 euro is de koers weer onder 2,50 euro aanbeland. Toch blijven de marktomstandigheden structureel gunstig de komende jaren. Geholpen door de EU Green Deal, die heel wat middelen vrijmaakt voor de renovatie van gebouwen. Dat moet een boost geven aan de omzet- en winstevolutie de komende jaren. Dat zagen we al in de jaarcijfers 2021. Vorig boekjaar leverde 838,1 miljoen euro omzet op, een record. Tegenover de 642,2 miljoen euro van 2020 was er een toename met 30,5 procent. Dat is te danken aan een zeer sterke residentiële bouwmarkt, ondersteund door de hogere spaartegoeden bij gezinnen door minder uitgaven tijdens de coronacrisis en de fiscale stimuli voor renovaties.Tot daar het applaus op alle banken voor Deceuninck, want de forse inflatie-opstoot was wel een probleem. De specialist in ramen en deuren kon de hogere kosten maar met drie maanden vertraging doorrekenen. Dat effect zagen we in de evolutie van de (aangepaste) bedrijfskasstroom (ebitda). Die kwam voor 2021 weliswaar ook uit op een record. Maar die piek van 97,7 miljoen euro kwam er vooral dankzij een spectaculaire toename in het eerste halfjaar. In de tweede jaarhelft was er, ondanks een omzetstijging met 23 procent, een terugval van 19,8 procent: van 58,2, naar 46,7 miljoen euro. Op jaarbasis daalde de ebitda-marge daardoor van 13,4 naar 11,7 procent. De nettowinst kwam uit op 37,2 miljoen euro, of 0,25 euro per aandeel ten opzichte van 25,6 miljoen euro of 0,18 euro per aandeel voor 2020. De nieuwe CEO, Bruno Humblet, mikte voor 2022 op een verdere omzetgroei, maar de kosteninflatie en de krapte op de arbeidsmarkt vormden een uitdaging voor de groei van de rendabiliteit. Tegen 8 keer de verwachte winst, 1,2 keer de boekwaarde en tegen een verwachte verhouding ev (ondernemingswaarde)/ebitda (bedrijfskasstroom) van ruim 4 voor 2022 is het aandeel ondergewaardeerd (koopwaardig; rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 2,20 euroTicker: DECB BBISIN-code: BE0003789063Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 300,6 miljoen euroK/w 2021: 9,5 Verwachte k/w 2022: 8Koersverschil 12 maanden: -28%Koersverschil sinds jaarbegin: -38%Dividendrendement: 2,7%