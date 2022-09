Het aandeel van DEME steeg sinds de aparte beursnotering met 20 procent. De margedruk in het baggersegment is hoger dan verwacht, maar zal verbeteren.

Het eerste rapport van DEME sinds de opsplitsing van de Belgische bouw- en baggergroep CFE eind juni overtuigde niet helemaal. De groepsomzet klom tegenover de eerste helft van 2021 met 21,5 procent tot 1,29 miljard euro. In het eerste kwartaal bedroeg de omzetgroei een sterker dan verwachte 28,6 procent tot 616,7 miljoen euro, en in het tweede kwartaal 15,7 procent tot 675 miljoen. De activiteiten van de groep zijn onderverdeeld in vier segmenten. Het grootste segment volgens omzet is Baggerwerken & Infra. De omzet steeg er in het eerste halfjaar met 11,7 procent tot 746,5 miljoen euro. Door een uitzonderlijk hoog aantal schepen in onderhoud, de hoge inflatie en afwachtende klanten daalde de bedrijfskasstroom of ebitda van 158,8 miljoen euro tot 94,6 miljoen. Het tweede grootste segment is Offshore Energy. De omzet steeg met een sterke 33,8 procent tot 471,5 miljoen euro. De installatie van 80 funderingen in een groot Frans offshore windpark was sneller dan verwacht klaar en de eerste werkzaamheden op een Duits offshore windpark gingen van start. Daarnaast is men volop bezig met de voorbereidingen van grote nieuwe projecten in de Verenigde Staten, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Nog beter was de sterke verbetering van de ebitda die ruimschoots verdubbelde tot 100,3 miljoen euro. Het kleinere segment Environmental boekte een mooie omzetstijging met 19,6 procent tot 90,7 miljoen euro, terwijl de ebitda klom van 6,2 miljoen tot 12,2 miljoen. Tot slot is er Concessions dat ontwikkelingsopdrachten uitvoert voor de verschillende segmenten, met een negatieve ebitda van 6,9 miljoen euro.Op groepsniveau vertaalde zich dat in een beperkte toename van de ebitda van 187,2 miljoen euro tot 191,3 miljoen (+2,2%). De ebitda-marge daalde van 17,6 naar 14,8 procent. De bedrijfswinst (ebit) daalde door hogere afschrijvingskosten met 13,2 procent tot 40,1 miljoen euro, terwijl de nettowinst met 12,9 procent steeg tot 39,5 miljoen dankzij positieve wisselkoerseffecten (+2,7 miljoen) en hogere winstbijdragen van joint ventures (van 4,1 naar 7,1 miljoen). De groep investeerde in de eerste jaarhelft 226,3 miljoen euro in de vloot, te vergelijken met 133,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar (282 miljoen op jaarbasis). Op jaarbasis verwacht DEME 500 miljoen euro te investeren. Naast de gewone onderhoudsinvesteringen van de vloot werd in april de Orion opgeleverd, het nieuwe paradepaard van het Offshore-segment. Volgend jaar wordt Green Jade opgeleverd, en er wordt geïnvesteerd in de herbestemming van twee schepen. Het hogere investeringsritme dreef de nettoschuld op van 392,7 miljoen euro eind 2021 tot 573,7 miljoen, of een behapbare schuldgraad van 1,2 keer de ebitda. Het orderboek zakte in het eerste halfjaar met 285,2 miljoen euro naar een nog altijd hoge 5,62 miljard (4,74 miljard op 30 juni 2021). DEME klonk iets optimistischer over de jaarverwachtingen dan bij de update over het eerste kwartaal en stelde een licht hogere omzet voorop tegenover 2021 en een vergelijkbare ebitda. De nettowinst zou iets lager uitvallen. ConclusieHet aandeel van DEME steeg sinds de aparte beursnotering met 20 procent. De margedruk in het baggersegment is hoger dan verwacht, maar zal verbeteren. Het aandeel noteert nog 20 procent goedkoper dan de waardering die het overnamebod van HAL op de Nederlandse sectorgenoot Boskalis kleeft. De waardering is aanvaardbaar tegen 21 keer de verwachte winst 2023 en met een ondernemingswaarde (ev) van minder dan 7 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2023. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 114,54 euroTicker: DEME BBISIN-code: BE0974413453Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,9 miljard euroK/w 2021: 25Verwachte k/w 2022: 27Koersverschil 12 maanden: -Koersverschil sinds IPO: +19%Dividendrendement: 1,4%